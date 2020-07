Randstad RiseSmart accélère son expansion en Europe avec l'acquisition d'une société allemande de reclassement professionnel

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart, le fournisseur de solutions de reclassement professionnel et de mobilité des talents connaissant la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation de 100 % dans Mühlenhoff + Partner GmbH et ses sociétés opérationnelles, collectivement, l'une des principales sociétés de reclassement professionnel sur le marché allemand. Mühlenhoff est un prestataire de services complets de conseil en matière de personnel et de gestion pour les entreprises en cours de restructuration et de réorganisation de leur personnel. La société offre aux employés, aux cadres et aux dirigeants un éventail de services de reclassement professionnel, de développement du leadership, d'évaluation et de conseil, y compris des mesures de transfert pour le maintien de l'emploi.

Mühlenhoff a été fondée il y a 30 ans par Herbert Mühlenhoff, pionnier allemand du reclassement professionnel, et est aujourd'hui l'organisation partenaire en ressources humaines de nombreuses entreprises allemandes de premier ordre. Mühlenhoff dispose d'un réseau de plus de 4 000 organisations et affiche des taux de placement de 95 %, ce qui témoigne de la qualité de ses prestations et de l'efficacité de son soutien apporté aux organisations et aux talents tout au long du cycle de vie des employés.

« Cette acquisition vient renforcer notre engagement vis-à-vis du marché allemand et s'inscrit dans la droite ligne de notre expansion agressive à travers l'Europe », a déclaré Dan Davenport, président-directeur général de Randstad RiseSmart. « Mühlenhoff jouit d'une excellente réputation sur le marché. Nous sommes honorés de perpétuer l'héritage de M. Mühlenhoff et d'accueillir les employés de la société au sein de la famille RiseSmart. »

« Nous observons depuis un certain temps le dynamisme et la réputation exceptionnelle de RiseSmart à travers le monde, et nous sommes ravis de nous associer à une entreprise si innovante, axée sur le client et qui tient ses promesses », a déclaré Daniela König-Mühlenhoff, directrice générale de Mühlenhoff, qui, aux côtés de Herbert Mühlenhoff, a fait de l'entreprise un fournisseur reconnu et grandement apprécié. « La combinaison de notre connaissance et de notre expertise du marché local avec les solutions de pointe de RiseSmart sera bénéfique pour nos clients et pour le marché allemand. »

Mühlenhoff vient consolider la présence actuelle de RiseSmart en Allemagne avec des bureaux à Düsseldorf, Berlin, Hanovre, Munich, Francfort, Nuremberg, Hambourg et Stuttgart. La société est certifiée ISO 9001 et AZAV et est membre de l'Association of Career Firms International et de l'Association fédérale des conseillers en gestion allemands.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. L'acquisition devrait apporter une valeur économique ajoutée positive d'ici deux ans.

Une fois la transaction réalisée, Mühlenhoff entamera une transition de marque, initialement sous le nom de « Mühlenhoff, a Randstad RiseSmart company ».

À propos de Mühlenhoff

Mühlenhoff + Partner GmbH conseille avec succès des entreprises et des clients en matière de changements de personnel et d'organisation depuis 30 ans. Figurant parmi les principaux cabinets de reclassement professionnel et de gestion des ressources humaines en Allemagne, la société propose des solutions de RH sur mesure pour les changements de personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.muehlenhoff.com

À propos de Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart est le prestataire de services de transition de carrière et de mobilité des talents qui connait la croissance la plus rapide et est une société opérationnelle de Randstad N.V., un fournisseur mondial de services de travail flexible et de ressources humaines pesant 23,8 milliards d'euros qui aide plus de deux millions de candidats à trouver un travail enrichissant chaque année. Nos services de reclassement professionnel, de développement de carrière et de redéploiement et notre solution Tech & Touch consolident les marques des employeurs, améliorent la rétention et permettent de réengager les talents. Les employeurs nous embauchent parce que nous offrons des prestations de qualité supérieure grâce à un coaching expert, une stratégie de marque professionnelle, des ressources contemporaines et des analyses à la demande. Nous sommes aujourd'hui un partenaire humain de confiance pour des entreprises performantes dans plus de 40 secteurs. Notre passion et notre engagement en faveur de l'innovation, de la réactivité et des résultats nous ont valu de nombreuses récompenses et distinctions de la part d'organisations telles que Bersin by Deloitte, Gartner Inc., le Brandon Hall Group et le magazine Fortune. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.randstadrisesmart.de/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022386/Randstad_RiseSmart_Logo.jpg

Related Links

https://www.randstadrisesmart.de



SOURCE Randstad RiseSmart