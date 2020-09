Randstad RiseSmart lance des répertoires de talents

AMSTERDAM, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Fournisseur mondial d'accompagnement professionnel et de mobilité des talents, Randstad RiseSmart a annoncé aujourd'hui la disponibilité de répertoires de talents aux couleurs de l'entreprise, que les clients peuvent déployer sans frais supplémentaires. Dans le climat actuel de chômage élevé, les entreprises veulent aller plus loin pour aider les employés touchés par les licenciements dus à l'épidémie de COVID-19 à trouver rapidement un nouvel emploi. Les répertoires de talents de RiseSmart sont des sites Internet publics et consultables, qui permettent aux employeurs de promouvoir des profils de talents très actifs auprès d'importants responsables du recrutement.

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur d'innombrables employeurs, obligeant les chefs d'entreprise à prendre des décisions difficiles concernant leur main-d'œuvre pour rester à flot », a déclaré Dan Davenport, président et directeur général de Randstad RiseSmart. « Nos clients nous ont fait savoir qu'ils voulaient faire plus pour aider les salariés dont ils devaient se séparer à trouver rapidement un nouvel emploi. Les clients contribuent à façonner la gamme de nos produits, et c'est ainsi que sont nés nos répertoires de talents. Notre dynamique équipe d'ingénieurs a construit ces sites à la vitesse de la lumière pour nos clients et ceux-ci, en particulier ceux qui ne disposent pas de leur propre équipe d'ingénieurs, sont ravis du soutien apporté. »

L'apparition de ces répertoires de talents met en évidence un changement vers une plus grande transparence dans le processus de licenciement, une diminution de la stigmatisation associée aux réductions de personnel et la capacité des employeurs à maintenir leur image de marque en transcendant les clivages entre concurrents pour soutenir les employés dont ils ont dû se séparer.

Les demandeurs d'emploi du monde entier se tournent de plus en plus vers les sites de réseautage professionnel pour explorer les postes ouverts et entrer en contact avec des employeurs potentiels mais, avec un excédent de candidats talentueux, ils peuvent avoir du mal à être engagés par les responsables du recrutement qui recherchent leurs compétences spécifiques. Les annuaires de talents permettent aux employeurs de trouver de nouveaux talents actifs ayant une expérience dans leur domaine, au sein d'entreprises de leur écosystème.

Les meilleurs employeurs vivent leurs valeurs d'entreprise et aident les personnes touchées par les licenciements en contribuant par le biais de répertoires de talents à accélérer le rapprochement avec une autre entreprise. Chaque répertoire a une URL unique et porte le logo de l'entreprise. Tous les participants au programme d'accompagnement professionnel RiseSmart peuvent choisir de faire figurer leur profil professionnel dans le répertoire des talents RiseSmart de leur ancien employeur. Les profils professionnels peuvent comprendre des informations telles que le titre du poste d'un participant, ses coordonnées de base, une introduction professionnelle et des liens vers ses médias sociaux, son GitHub et son site Internet personnel.

« Par le passé, les employeurs hésitaient peut-être à annoncer les licenciements ou étaient réticents à voir leurs talents se retrouver chez un concurrent, mais la pandémie a contribué à changer cet état d'esprit », a déclaré M. Davenport. « La voie de la reprise économique passe par l'aide au retour sur le marché du travail de millions de personnes, et les employeurs se rendent compte des avantages qu'il y a à aider leurs anciens employés à se remettre sur pied. Dans le cadre des programmes d'accompagnement professionnel, les répertoires de talents peuvent aider les employeurs du monde entier à bien faire les choses avec les anciens membres de leur équipe. Dans le même temps, les entreprises qui recrutent activement peuvent trouver les talents dont elles ont besoin pour s'adapter aux nouvelles demandes professionnelles. »

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site https://www.randstadrisesmart.com/talent-connections.

À propos de Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart est le fournisseur de services de transition de carrière et de mobilité des talents qui connaît la croissance la plus rapide. C'est une filiale opérationnelle de Randstad N.V., un fournisseur mondial valant 23,8 milliards d'euros, qui offre des services de travail flexible et de ressources humaines et aide chaque année plus de deux millions de candidats à trouver un travail intéressant. Nos solutions contemporaines d'accompagnement professionnel, de développement de carrière et de redéploiement, associant la technologie et l'humain, renforcent les marques des employeurs, améliorent la rétention et remotivent les talents. Les employeurs nous engagent parce que nous leur offrons des résultats supérieurs grâce à un encadrement d'experts, une stratégie de marque professionnelle, des ressources contemporaines et des analyses à la demande. Aujourd'hui, nous sommes le partenaire humain de confiance d'entreprises prospères dans plus de 40 secteurs. Notre passion et notre dévouement pour l'innovation, la réactivité et les résultats nous ont valu une reconnaissance et des récompenses importantes de la part d'entreprises telles que Bersin by Deloitte, Gartner Inc, le Brandon Hall Group et le magazine Fortune. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.randstadrisesmart.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022386/Randstad_RiseSmart_Logo.jpg

Related Links

http://www.randstadrisesmart.com



SOURCE Randstad RiseSmart