-Arquitectura y diseño: Ranking de Programas Educativos de BE OPEN en CEI, Asia Central y Oceanía

BE OPEN Foundation, una organización humanitaria establecida por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina con el objetivo de fomentar la creatividad y la innovación, ha finalizado el Ranking de Programas Educativos en Arquitectura y Diseño en la CEI y Asia Central, Oceanía y Australia.

El estudio exhaustivo incluyó el análisis de más de 160 programas seleccionados de 75 escuelas de las regiones objetivo. De acuerdo con la metodología de investigación de BE OPEN, los principales programas se han organizado en grupos de acuerdo a determinados conjuntos de criterios:

25 principales programas educativos en general 15 principales programas innovadores 15 principales mejores programas por referencia de medios 15 principales mejores programas por atractivo internacional 15 principales programas educativos orientados a la práctica 15 principales programas por reputación del alumno 15 principales programas por reputación académica

A diferencia de la mayor parte de la investigación en el ámbito educativo, el sistema desarrollado por BE OPEN evalúa no las escuelas y sus recursos materiales, sino el valor de los programas educativos que ofrecen, es decir, las oportunidades únicas con las que cada curso particular dota a sus graduados, no tanto en términos de su prestigio, como en la amplitud de horizontes y conexiones.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, dijo: "Con esta etapa de la investigación BE OPEN ha finalizado su ranking global, y ha creado una visión integral de la educación creativa en gran medida en todas partes del mundo. Lo que hemos estado tratando de hacer es no solo proporcionar una herramienta práctica para los aspirantes a la creatividad que les ayudaría a encontrar su camino perfecto en la profesión, sino también enfatizar la importancia de desarrollar un nuevo enfoque de la educación - uno que es más multifacético, más dinámico y, sin embargo, al mismo tiempo, más responsable."

El Ranking es parte de la iniciativa educativa de BE OPEN dentro de la Academia y fue concebida para dos grupos principales: solicitantes a programas académicos en diseño y arquitectura en todo el mundo, y potenciales empleadores. Ya ha mapeado 83 programas educativos creativos en Europa, 208 programas en Norteamérica, 34 en África, 102 en Sudamérica y 96 programas en Asia.

El siguiente paso del proyecto es sistematizar los resultados obtenidos de todas las regiones del mundo en una única base de datos que se revalorizará y actualizará periódicamente.

La investigación de CEI, ASIA CENTRAL Y OCEANÍA está disponible para descarga en beopenfuture.com.

