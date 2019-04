Rapid Medical recueille 20 millions de dollars US à l'occasion d'un nouveau cycle de financement pour soutenir les essais cliniques et la commercialisation de produits de traitement de premier ordre contre les AVC

- Le financement a été mené par JAM Capital Partners et MicroPort

YOKNEAM, Israël, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Rapid Medical, une société spécialisée dans le développement de dispositifs d'intervention neurovasculaire, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un cycle de financement de série C sursouscrit de 20 millions de dollars US. Les recettes serviront à la réalisation de l'étude IDE TIGER aux États-Unis et iront soutenir l'accélération de la croissance commerciale des produits de traitement et de prévention des ACV minimalement invasifs de la société à travers le monde. Le cycle de financement a été mené par JAM Capital Partners et MicroPort, avec une participation d'Agate JT, de RocSon Medtech Fund et des investisseurs existants.

Les recettes serviront à développer une présence commerciale aux États-Unis en prévision des approbations réglementaires, à accroître les efforts de vente et de marketing de la société en Europe, ainsi qu'à poursuivre l'élaboration de nouveaux produits innovants. De plus, le financement servira à terminer l'étude IDE TIGER aux États-Unis, qui recrute des patients avec succès depuis mai 2018.

« La technologie révolutionnaire de Rapid Medical devrait considérablement améliorer le traitement des AVC et étendre de manière importante la taille du marché en offrant des soins endovasculaires dans des régions du cerveau qui ne sont pas traitables avec les technologies actuellement sur le marché. Nous sommes encouragés par le succès obtenu à ce jour et avons hâte d'aider l'équipe de direction à bâtir une société d'envergure mondiale », a déclaré John McCallum, associé directeur chez JAM.

Par ailleurs, Rapid Medical et MicroPort ont conclu un partenariat accordant à MicroPort les droits de commercialisation des produits TIGERTRIEVER et COMANECI de Rapid Medical en Chine. M. Bruce Wang, le nouveau directeur nommé par MicroPort, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer avec Rapid Medical pour apporter ses produits de premier ordre sur le marché chinois, et nous nous réjouissons par avance des progrès importants réalisés dans le traitement endovasculaire des AVC. »

« Ce tour de financement en dit long sur l'impact potentiel de nos produits et de nos technologies pour les patients atteints d'AVC. Ce financement permettra à Rapid Medical de continuer à étendre son empreinte commerciale et à répondre aux besoins cliniques non satisfaits », a commenté Ronen Eckhouse, PDG et cofondateur de Rapid Medical. « Nous sommes ravis de voir de nouveaux investisseurs de haute qualité nous rejoindre, et nous sommes enthousiasmés par ce nouveau partenariat avec MicroPort en Chine. »

Dans le cadre de ce tour de financement, John McCallum et Bruce Wang rejoindront le conseil d'administration de Rapid Medical.

Lincoln International a servi de conseiller en placement exclusif pour Rapid Medical dans le cadre de ce financement.

À propos de Rapid Medical

Rapid Medical développe des dispositifs révolutionnaires pour les traitements endovasculaires. Rapid Medical est le fabricant du TIGERTRIEVER, le premier stentriever contrôlable et entièrement visible conçu pour traiter les patients atteints d'AVC ischémiques. C'est aussi le fabricant du COMANECI, premier dispositif contrôlable du pontage du collet de l'anévrisme. Les dispositifs TIGERTRIEVER et COMANECI sont marqués CE et peuvent être utilisés en Europe. Plus d'informations sur http://www.rapid-medical.com.

Contact :

