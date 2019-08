Rápido desenvolvimento e expansão da MINISO no Brasil

A MINISO, uma marca japonesa de design, entrou no mercado brasileiro em fevereiro de 2018, vendendo produtos de necessidades diárias, artigos domésticos, produtos de beleza e cuidados com a pele. Com as características de alta qualidade, bom design e preços acessíveis, a MINISO rapidamente expandiu o mercado e se tornou uma das importantes opções para o consumidor local comprar produtos de necessidades diárias.

Até o presente, a MINISO já inaugurou mais de 3.500 lojas em mais de 80 países e regiões. Mais de 50 lojas foram abertas por todo o Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Para a MINISO, o início do desenvolvimento no Brasil de mercado totalmente novo, não foi fácil.

Devido às diversificadas categorias de impostos e políticas em frequentes mudanças, foi difícil garantir a contabilidade financeira, a logística e os transportes, dependendo de serviços de agência fornecidos por um terceiro para gerenciar a qualidade dos serviços e a eficiência da comunicação. Nos últimos dois anos, desde sua entrada no Brasil, os sistemas de terceiros da MINISO, tais como finanças, TI e logística não estavam bem conectados com a matriz, o que também afetou o desenvolvimento normal dos negócios da MINISO no Brasil.

Em 2017, a MINISO cooperou com a IBM para estabelecer a plataforma global de serviço de operação de negócios, com o SAP sendo seu principal sistema. Ela se desenvolveu em uma plataforma digital completa conectando cadeias de suprimentos, operações, finanças, logística e recursos humanos, através de análise e tomada de decisões de big data, refinando as operações e apoiando a rápida expansão da MINISO.

Em fevereiro de 2019, a matriz da MINISO decidiu construir seu próprio sistema ERP-SAP e seu armazém logístico no Brasil. O projeto foi criado e iniciado em 1 de março, e foi enviado para o Brasil pessoal relacionado com o projeto, para trabalhar com a subsidiária brasileira. Depois de seis meses de construção, o sistema SAP e o armazém logístico de construção própria foram lançados em 1 de agosto.

O sistema ERP-SAP da MINISO e o armazém logístico de construção própria entraram em operação oficialmente no Brasil, permitindo que o controle de seu processo interno fosse totalmente melhorado com a ajuda do novo sistema. O sistema e os novos produtos de propriedade intelectual (IP), tais como a Marvel, levará a MINISO para a próxima fase de desenvolvimento no mercado local.

De acordo com o diretor da MINISO para o mercado brasileiro, a MINISO vai ampliar as categorias dos produtos e acelerar os novos lançamentos de produtos no mercado brasileiro no futuro. Juntamente com investidores, a MINISO terá lojas em todas as principais cidades do Brasil. Atualmente, as áreas-alvo da expansão de mercado da MINISO são os três estados da região sul, SC, PR e RS, seguidos pelo centro de MG e norte do Brasil. O número total de lojas MINISO no Brasil chegará a 300 no futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955800/MINISO_1.jpg

FONTE MINISO Japan

