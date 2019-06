Raport kolorystyki HONOR 20: „pozytywność" cieszy się popularnością w stolicach mody Londynie i Mediolanie

Jednak pomimo pozytywnego wpływu koloru, nie przykładamy wystarczającej wagi do barw, które nas otaczają, ponieważ żyjemy w pośpiechu i rozproszeniu. Mniej niż 1 na 3 ankietowanych (30%) w Mediolanie i Londynie zawsze przykłada uwagę do poprawiających nastrój kolorów w otaczających ich świecie.

Przygotowanie raportu kolorystyki HONOR 20 zostało zlecone w celu podważenia tego niedociągnięcia i zachęcenia ludzi do wychwytywania wspaniałości koloru dookoła przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii profesjonalnego aparatu HONOR serii 20. Takie podejście umożliwia wykorzystanie funkcji modelu do wywarcia pozytywnego wpływu na życie.

Raport kolorystyki HONOR 20 wykazał, że dwie trzecie (66%) ankietowanych uważa, że noszone przez nich kolory tworzą pierwsze wrażenie, a ponad połowa (53%) uważa, że inni formułują opinie na ich temat na podstawie noszonych kolorów.

Ekspertka w zakresie koloru Jules Standish, wiodący autorytet na temat trendów kolorystycznych, wyjaśnia, że kolor jest tak potężnym narzędziem, ponieważ wywołuje emocjonalne, a nie racjonalne reakcje w naszych mózgach.

– Pierwsze wrażenie się liczy, a najlepszym sposobem na pokazanie światu swojej osobowości jest ubiór. Odzież i akcesoria w kolorze niebieskim pomagają w wywołaniu wrażenia zaufania, dyplomacji i pewności, co idealnie sprawdza się w trakcie rozmów o pracę. Czarny ubiór na pierwszej randce roztacza aurę tajemniczości i pozwala na powściągnięcie emocji w celu ujawnienia prawdziwej natury na późniejszych etapach relacji. Z kolei kolor czerwony na pierwszej randce wyraża pasję i ekscytację, jednocześnie domagając się uwagi – wyjaśnia ekspert.

W celu zachęcenia wszystkich do doświadczania i uwieczniania otaczającej ich wspaniałości minionego wieczoru marka HONOR zaprezentowała serię 20 HONOR. Wyposażony w najlepszy w swojej klasie poczwórny aparat ze sztuczną inteligencją smartfon posiada nową technologię, która daje wyniki jak DSLR przy komforcie i stylu smartfonu. Dzięki czterem różnym obiektywom aparat umożliwia użytkownikom przemianę magicznej chwili w fotografię lub nagranie tak za dnia, jak i w nocy.

– W HONOR wiemy, jak ważny jest kolor. Seria 20 HONOR wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię aparatów w celu umożliwienia użytkownikom doświadczania cudów świata na zupełnie nowy sposób. HONOR rozumie, że kolor to nie tylko coś, co widzimy, ale coś, co czujemy. Takie podejście przyświeca wzornictwu i wydajności nowego smartfonu – skomentował prezes firmy HONOR George Zhao.

Marka HONOR prezentuje etos „ciągłych ulepszeń" wzornictwa w innowacyjnym designie i niepowtarzalnych kolorach nowego modelu HONOR 20 – Phantom Black i Phantom Blue. Te dwa kolory jeszcze zyskują dzięki przełomowej technologii holografii dynamicznej. Tylna obudowa z holografią dynamiczną została wykonana w dwuetapowym procesie umożliwionym przez pierwszą w branży technologię potrójnej siatki 3D firmy HONOR. Warstwa głębi wytworzona jest przez zastosowanie techniki precyzyjnej, a osadzone w niej są miliony miniaturowych pryzmatów przypominających kawałki diamentów. Wynik? Efekt optyczny głębi, dzięki któremu seria 20 marki HONOR wyróżnia się na tle poprzednich modeli.

