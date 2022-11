Rappi sorteia R$ 500 mil em prêmios para entregadores parceiros em comemoração a Copa do Mundo

Entre os presentes estão 20 motos elétricas, vouchers para compra de materiais esportivos e vale-compras de produtos para churrasco

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Rappi, SuperApp oficial da Seleção Brasileira de Futebol, lança uma série de ações voltadas a seus entregadores parceiros, celebrando o início dos jogos da Copa do Mundo no Catar. A empresa vai entregar mais de R$500 mil em prêmios, distribuídos aos profissionais por meio de sorteios aprovados pela SECAP.

Os presentes incluem 20 motos elétricas, 400 vouchers de R$280,00 no Carrefour para compra de produtos para churrasco, além de 200 cartões-presentes para troca por artigos esportivos nas lojas da Centauro. Para participar dos sorteios, basta que o entregador esteja ativo na plataforma e realize entregas elegíveis para receber um número da sorte e concorrer ao sorteio dos prêmios, conforme detalhado no regulamento da campanha.

"A partir de uma escuta ativa com nossos entregadores independentes, realizamos uma pesquisa que mostrou que 93% deles pretendem trabalhar nos dias de jogos, devido à alta demanda que as confraternizações devem gerar e possibilidades de muitos ganhos. A partir disso, pensamos em uma maneira de melhorar a experiência dos entregadores neste momento, para que eles possam continuar torcendo pela nossa Seleção. O Brasil é o país do futebol, e, como agradecimento por todo esforço e trabalho deles para manter os torcedores nacionais abastecidos com os produtos que precisam para os dias de jogos, vamos recompensar nossos entregadores parceiros", afirma Gustavo Chagas, Gerente de Logística e Operações do Rappi Brasil.

Na mecânica, uma ou mais sequências numéricas, chamadas de Número da Sorte, serão geradas a cada tipo de entrega, que garantem mais chances de ganhar. Em algumas datas especiais, como Jogos do Brasil, Black Friday, Natal e Ano Novo, os entregadores poderão ganhar mais Números da Sorte para concorrer ao sorteio. Os sorteios serão semanais para acompanhar a agenda dos jogos e o mote da campanha será: "Goleada de Prêmios Rappi - Toda entrega é uma chance de ganhar!"

