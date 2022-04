Rapport annuel 2021 de XCMG : un développement de haute qualité entraîne une croissance record du chiffre d'affaires et du bénéfice net

En 2021, XCMG a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 84,328 milliards de CNY (13,2 milliards de dollars américains), une croissance de 14,01 % en glissement annuel et un bénéfice net attribuable à la société mère de 5,615 milliards de yuans (879,1 millions de dollars américains), en hausse de 50,57 % d'une année sur l'autre. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation de XCMG ont atteint 8,073 milliards de yuans (1,26 milliard de dollars américains), bondissant de 189,43 % en un an pour atteindre un niveau record.

XCMG a maintenu sa position de leader dans l'industrie chinoise des machines de construction pendant 32 années consécutives, et pour la première fois dans l'histoire, s'est classée parmi les trois premières au monde.

En 2021, les machines de levage de XCMG ont été classées au premier rang mondial pour la première fois. Ses principales catégories de produits ont toutes connu une croissance positive et les secteurs tels que le terrassement, l'empilage et les engins de travail aériens, ont également connu une croissance rapide avec une augmentation de leur chiffre d'affaires d'exploitation.

En outre, le chiffre d'affaires de XCMG à l'étranger a également augmenté de 111,81 % sur un an pour atteindre 12,94 milliards de yuans (2,03 milliards de dollars américains). Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, XCMG Brésil a réalisé une percée majeure avec une croissance de 200 % de la production et des ventes en glissement annuel, et une augmentation de 198 % de l'échelle d'exploitation.

Ces industries émergentes ont également progressé rapidement :

XCMG a consolidé sa position de leader dans les camions de pompiers de levage et les nacelles élévatrices de type flèche avec une rentabilité considérablement améliorée.

Le revenu généré par les machines de construction compactes a augmenté de 50 % sur un, et le revenu des chariots élévateurs a connu une énorme augmentation de 258 %.

La nouvelle base de XCMG pour les machines de maintenance a été mise en service, et les produits, y compris les stations d'asphalte et la maintenance des châssis, se classent parmi les 2 premiers de l'industrie.

La plateforme Internet industrielle « Hanyun » de XCMG s'est classée parmi les 3 premières de la liste 2021 des plateformes Internet industrielles intersectorielles et interdomaines du MIIT.

« Que les circonstances soient favorables ou défavorables, XCMG s'efforce sans relâche d'atteindre les objectifs de développement en matière de qualité avancée, d'efficacité, de performance et de durabilité. Nous adhérons toujours à notre vision et à notre intention initiales, et menons les entreprises chinoises de machines de construction à défier en permanence le « Mont Everest » de l'industrie et à réaliser un développement de haute qualité sur le marché international », a déclaré Wang Min, président-directeur général de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801819/WechatIMG193.jpg

SOURCE XCMG