Rapport annuel 2021 : une année d'accélération pour le leader de l'ingénierie numérique Nagarro

Le rapport annuel présentait également des résultats pour le quatrième trimestre de 2021. Il convient de remarquer que les revenus du quatrième trimestre de 2021 ont augmenté de 48,7 % en glissement annuel par rapport au quatrième trimestre de 2020 et de 15 % en glissement trimestriel par rapport au troisième trimestre de 2021.

Sandeep Anand, directeur général, a déclaré : « Nagarro continue de bénéficier de la forte demande en services d'ingénierie numérique. En même temps, cette croissance rapide démontre la résilience et l'agilité inhérentes à la conception organisationnelle et à la culture de Nagarro. »

Téléchargez le rapport annuel 2021 de Nagarro : https://annualreport.nagarro.com

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 15 000 personnes dans 28 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

