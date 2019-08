Rapport de trafic de Fraport - Juillet 2019 : augmentation du trafic passagers à l'aéroport de Francfort

Les aéroports du portefeuille international du Groupe rapportent des évolutions différentes

FRANCFORT, Allemagne, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 6,9 millions de passagers au cours du mois de déclaration, en hausse de 0,8 % par rapport au mois de vacances de juillet de l'année dernière, qui affichait déjà un trafic très élevé. Au cours des sept premiers mois de l'année, le trafic passagers à FRA a augmenté de 2,6 %. En juillet 2019, les mouvements d'avions ont augmenté de 1,0 % pour atteindre 47 125 décollages et atterrissages, tandis que le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a également augmenté de 2,4 %, pour atteindre plus de 2,9 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandises de FRA (fret et poste aérienne) a lui aussi augmenté de 0,6 %, totalisant 178 652 tonnes métriques.

Dans l'ensemble du Groupe Fraport, les aéroports du portefeuille international rapportent des évolutions différentes du trafic passagers. L'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a enregistré un bond de 4,2 % de son trafic, avec 207 292 passagers. Les deux aéroports brésiliens de Fraport à Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) ont accueilli ensemble environ 1,3 million de passagers, soit une baisse de 9,9 % sur un an. Cette baisse peut être attribuée, entre autres raisons, à la faillite de la compagnie aérienne Avianca Brasil, tandis que dans le même temps les autres compagnies n'ont temporairement pas été en mesure d'absorber pleinement le volume du trafic.

Avec près de 2,1 millions de passagers, l'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a enregistré une nouvelle augmentation de 4,9 % de son trafic. Les 14 aéroports grecs ont accueilli ensemble quelque 5,3 millions de passagers en juillet 2019, soit une baisse de 0,8 % sur un an. Cette légère baisse résulte de la consolidation des offres de vols de certaines compagnies aériennes desservant le marché grec.

Sur la côte bulgare de la mer Noire, les aéroports Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) ont accueilli environ 1,2 million de passagers. La baisse de 13,2 % du nombre de passagers qui en résulte est une continuation de la tendance à la consolidation observée les mois précédents, suite à la croissance rapide du nombre de passagers aux aéroports Twin Star au cours des dernières années. En revanche, l'aéroport d'Antalya (AYT) sur la Riviera turque a accueilli près de 5,4 millions de passagers, enregistrant à nouveau une forte croissance de 11,7 % en juillet 2019. Avec près de 2,2 millions de passagers, l'aéroport de Saint-Pétersbourg (LED) en Russie a également enregistré une croissance de 4,9 %. Le trafic à l'aéroport de Xian (XIY) en Chine a atteint presque 4,3 millions de passagers, soit un gain de 7,4 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Chiffres du trafic de Fraport Juillet 2019

Aéroports du groupe Fraport1

Juillet 2019

Cumul année (CA) 2019



Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois Δ % Mois Δ % Mois Δ % CA Δ % CA Δ % CA Δ % FRA Francfort Allemagne 100,00 6 920 396 0,8 175 358 1,4 47 125 1,0 40 564 329 2,6 1 222 960 -2,0 299 441 2 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 207 292 4,2 1 012 -3,9 3 311 -7,3 1 067 005 3,6 6 737 -5,2 19 992 -2,6 Fraport Brésil 100,00 1 292 050 -9,9 6 745 -7,2 12 036 -5,7 8 711 611 5,3 44 866 -5,8 77 731 -1,7 FOR Fortaleza Brésil 100,00 615 872 -4,4 3 593 -1,3 5 367 -3,6 4 067 586 13,5 23 704 -4,0 34 047 6,6 POA Porto Alegre Brésil 100,00 676 178 -14,5 3 152 -13,1 6 669 -7,3 4 644 025 -0,9 21 162 -7,8 43 684 -7,3 LIM Lima Pérou 80,01 2 093 602 4,9 24 083 -2,0 17 476 2,1 13 409 433 6,1 147,783 -5,2 113 624 1,6 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 5 318 937 -0,8 742 1,2 41 543 -0,9 16 244 465 1,6 4 363 -5,6 134 644 2,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 2 769 604 -1,4 558 -1,1 20 514 -1,2 9 104 875 1,0 3 289 -4,9 72 493 1,0 CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 658 435 -4,2 28 -10,6 4 766 -3,3 1 743 586 -2,5 115 11,8 13 567 -4,5 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 513 280 -2,5 39 10,3 3 270 2,3 1 640 064 -3,2 248 -4,4 11 353 4,9 EFL Céphalonie Grèce 73,40 171 231 3,3 0 -100,0 1 465 3,1 412 219 1,4 0 -91,2 3 890 4,4 KVA Kavala Grèce 73,40 60 157 -10,1 9 -3,9 556 -6,2 169 ,787 -30,6 56 14,8 1 899 -26,3 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 149 448 5,2 0 n/d 1 223 4,4 329 733 8,5 0 n/d 2 969 4,5 SKG Thessalonique Grèce 73,40 802 142 -1,3 482 -1,3 6 419 -4,8 3 849 820 5,9 2 866 -5,8 31 792 3,6 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 414 911 2 0 n/d 2 815 4,2 959 666 1,3 4 6,7 7 023 1,1 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 2 549 333 -0,1 185 9,1 21 029 -0,6 7 139 590 2,4 1 074 -7,9 62 151 3,9 JMK Mykonos Grèce 73,40 339 200 6,2 16 -11,4 4 747 5,4 815 712 10,4 59 12,4 10 545 10,4 JSI Skiathos Grèce 73,40 113 290 4,3 0 n/d 1 019 7,4 241 801 4,6 0 n/d 2 246 3,3 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 386 376 -1,3 20 11,3 3 530 1,1 1 273 337 4,5 105 4,2 11 704 7,7 KGS Kos Grèce 73,40 517 649 -1,0 34 33,5 3 503 -4,1 1 383 940 1,9 184 23,4 10 511 0,3 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 68 758 1,2 32 12,7 731 -2,4 273 202 7,8 212 -5,6 3 785 24,7 RHO Rhodes Grèce 73,40 1 035 761 -1,6 61 11,7 6 558 -4,1 2 896 272 -1,1 380 -20,8 19 845 -3,3 SMI Samos Grèce 73,40 88 299 -1,3 22 -12,6 941 -2,1 255 326 4,2 135 -16,1 3 ,515 10,4 Fraport Twin Star 60 1 247 417 -13,2 271 -49,8 7 944 -15,5 2 686 148 -13,0 3 189 -36,7 19 311 -15,6 BOJ Bourgas Bulgarie 60 839 693 -11,2 253 -51,8 5 229 -13,6 1 577 724 -12,8 3 117 -37,3 11 032 -14,3 VAR Varna Bulgarie 60 407 724 -16,9 18 31,5 2 715 -18,9 1 108 424 -13,4 72 16,0 8 279 -17,4





























Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 5 407 963 11,7 n/d n/d 29 363 8,3 18 654 607 9,1 n/d n/d 111 267 10,1 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 2 206 477 4,9 n/d n/d 16 604 -4,7 10 974 250 9,1 n/d n/d 96 914 2,9 XIY Xi'an Chine 24,5 4 296 707 7,4 33 943 37,7 30 930 7,1 27 201 651 6,4 198 759 24,6 198 961 5,2

Aéroport de Francfort2

Juillet 2019 Mois Δ % CA 2019 Δ % Passagers 6 920 936 0,8 40 566 407 2,6 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 178 652 1,5 1 244 238 -2,2 Mouvements d'avions 47 125 1,0 299 441 2 MTOW (en tonnes métriques)3 2 914 042 2,4 18 513 443 2,1 PAX/vol PAX4 156,1 0,1 144,8 0,6 Taux d'occupation des sièges (%) 84,0

78,9

Taux de ponctualité (%) 65,9

71,4











Aéroport de Francfort Part PAX Δ %5 Part PAX Δ %5 Répartition géographique Mois CA Continental 64,5 -0,3 64,0 2,1 Allemagne 9,3 -4,4 10,5 -1,0 Europe (sauf Allemagne) 55,3 0,4 53,5 2,7 Europe de l'Ouest 45,8 0,9 44,3 2,3 Europe de l'Est 9,5 -1,8 9,2 4,6 Intercontinental 35,5 2,5 36,0 3,5 Afrique 4,4 10,5 4,5 10,3 Moyen-Orient 5 3,8 5,2 0,8 Amérique du Nord 14 1,1 12,5 3 Amérique centrale et du Sud 2,7 1,1 3,5 4,8 Extrême-Orient 9,3 1,0 10,2 2,3 Australie 0 n/d 0 n/d











Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret+poste

