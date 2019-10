Rapport de trafic de Fraport - septembre et neuf premiers mois de 2019 : l'aéroport de Franfort enregistre une croissance stable

Le trafic intercontinental stimule la croissance du nombre de passagers de FRA – les aéroports du portefeuille international du groupe Fraport entregistrent des résultats mitigés

FRANCFORT, Allemagne, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 6,7 millions de passagers, soit une augmentation de 1,3 % sur un an. En conséquence, les mouvements d'avions ont augmenté de 1,7 %, totalisant 46 713 décollages et atterrissages. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a également augmenté de 1,4 % pour atteindre plus de 2,9 millions de tonnes métriques. En revanche, le débit de fret (fret aérien + poste aérienne) a diminué de 5,5 % à 174 789 tonnes métriques, reflétant l'actuel ralentissement de l'économie mondiale.

Au cours de la période allant de janvier à septembre 2019, quelque 54 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Francfort, ce qui représente une hausse de 2,3 % par rapport à l'année dernière. Cette croissance a été principalement stimulée par le trafic intercontinental (en hausse de 3,4 %), tandis que le trafic européen a augmenté à un rythme plus lent de 1,7 %. Les mouvements d'avions ont augmenté à un total de 392 549 décollages et atterrissages. Le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a augmenté de 1,9 % pour atteindre près de 24,3 millions de tonnes métriques au cours de la période considérée. Seuls les volumes de fret aérien ont chuté de 2,9 % à un peu moins de 1,6 million de tonnes métriques.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont enregistré des résultats mitigés. En septembre 2019, le trafic de passagers a ralenti dans presque tous les aéroports de Fraport à travers le monde. Cela peut être attribué à une économie mondiale plus faible, ainsi qu'à la faillite de plusieurs compagnies aériennes et voyagistes, les autres prestataires étant incapables de pleinement absorber la capacité supplémentaire dans l'immédiat.

De janvier à septembre 2019, le trafic à l'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a augmenté de 1,9 %, atteignant quelque 1,5 million de passagers au cours des neuf premiers mois de l'année (septembre 2019 : en baisse de 10,1 % avec 172 387 passagers). Les deux aéroports brésiliens de Fraport à Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) ont enregistré une croissance combinée de 4,6 % atteignant plus de 11,3 millions de passagers (septembre 2019 : en baisse de 5,4 % avec environ 1,2 million de passagers). Le trafic à l'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a augmenté de 6,7 % pour atteindre près de 17,6 millions de passagers (septembre 2019 : en hausse de 7,8 % avec un peu moins de 2 millions de passagers).

Les 14 aéroports régionaux de Fraport en Grèce ont terminé les neuf premiers mois de 2019 avec une hausse modérée de 1,0 % avec près de 26,2 millions de passagers dans l'ensemble (septembre 2019 : en baisse de 1,6 % avec près de 4,5 millions de passagers). Les aéroports Twin Star de Fraport à Varna (VAR) et Bourgas (BOJ), en Bulgarie, ont affiché une baisse totale de 11,6 % avec environ 4,6 millions de passagers (septembre 2019 : en baisse de 10,8 % avec 703 163 passagers). Avec quelque 29,1 millions de passagers, l'aéroport d'Antalya (AYT), sur la Riviera turque, a enregistré une hausse du trafic de 10,0 % (septembre 2019 : en hausse de 9,3 % avec environ 4,8 millions de passagers). L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a desservi quelque 15,2 millions de passagers au cours de l'année jusqu'en septembre, représentant une hausse de 8,1 % (septembre 2019 : hausse de 5,0 % avec près de 2 millions de passagers). Le trafic à l'aéroport de Xi'an (XIY), en Chine, a augmenté de 6,2 % pour atteindre plus de 35,6 millions de passagers (septembre 2019 : hausse de 5,9 % avec près de 4 millions de passagers).

Chiffres du trafic de Fraport

















Septembre 2019













































































Aéroports du groupe Fraport1

Septembre 2019





Cumul annuel (CA) 2019



















Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements









Parts (%) des aéroports entièrement consolidés Mois Δ % Mois Δ % Mois Δ % CA Δ % CA Δ % CA Δ %









FRA Francfort Allemagne 100,00 6 707 982 1,3 171 483 - 5,9 46 713 1,7 54 189 052 2,3 1 564 296 -2,9 392 549 1,7









LJU Ljubljana Slovénie 100,00 172 387 -10,1 957 -6,2 2 976 -10,0 1 450 849 1,9 8 544 -5,5 26 396 -3,2









Fraport Brésil 100,00 1 200 594 -5,4 7 044 -9,6 11 436 -3,8 11 348 305 4,6 60 508 -3,7 101 162 -2,0









FOR Fortaleza Brésil 100,00 548 967 -6,0 4 088 3,2 4 897 -7,2 5 268 681 10,8 33 149 2,0 43 989 3,6









POA Porto Alegre Brésil 100,00 651 627 -4,8 2 956 - 22,9 6 539 -1,1 6 079 624 -0,2 27 359 -9,8 57 173 -6,0









LIM Lima Pérou 80,01 1 993 677 7,8 24 947 -2,1 16 759 6,1 17 638 955 6,7 196 322 -4,5 148 192 2,5









Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 4 460 559 -1,6 679 -12,4 33 836 -2,0 26 193 212 1,0 5 701 -6,4 210 576 1,0









Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 2 358 002 -1,3 514 -10,0 17 592 -0,1 14 291 485 0,4 4 294 -5,4 111 031 0,4









CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 545 079 -3,9 17 -2,0 3 959 -2,2 2 973 316 -2,8 156 2,5 22 503 -3,8









CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 434 582 -1,2 38 -25,3 2 786 1,1 2 576 850 -1,8 324 -7,9 17 354 4,5









EFL Céphalonie Grèce 73,40 133 344 -1,4 0 n/d 1 162 0,3 728 531 1,7 0 -36,1 6 683 2,8









KVA Kavala Grèce 73,40 53 703 -9,6 8 -2,2 492 -4,3 291 447 -21,5 72 10,5 2 980 -18,4









PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 118 091 5,2 0 n/d 977 4,7 590 772 8,3 0 n/d 5 110 4,1









SKG Thessalonique Grèce 73,40 740 995 -1,1 451 -8.6 5 867 -1,0 5 412 203 3,6 3 738 -5,7 44 189 1,6









ZTH Zakynthos Grèce 73,40 332 208 2,1 0 -100,0 2 349 3,7 1 718 366 1,4 4 -21,8 12 212 1,3









Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 2 102 557 -2,0 164 -19,0 16 244 -3,9 11 901 727 1,6 1 407 -9.2 99 545 1,7









JMK Mykonos Grèce 73,40 235 670 3,7 9 -34,9 2 465 3,3 1 409 392 8,6 81 -1,2 17 575 9,2









JSI Skiathos Grèce 73,40 75 134 -1,5 0 n/d 686 3 436 110 2,2 0 n/d 3 966 1,6









JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 336 218 -1,9 16 -15,8 2 966 -1,5 1 990 107 2,2 138 0,8 18 204 4,5









KGS Kos Grèce 73,40 432 861 -3,4 33 -14,3 2 953 -7,5 2 371 211 1,1 251 12,0 17 034 -2,0









MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 59 567 -0,4 32 -9,6 642 -12,4 406 687 5,7 273 -5,5 5 139 12,1









RHO Rhodes Grèce 73,40 887 312 -3,4 54 -23,8 5 751 -5,6 4 863 773 -0,8 489 -19,9 32 375 -3,4









SMI Samos Grèce 73,40 75 795 2,6 19 -19,6 781 -5,4 424 447 4,1 175 -15,8 5 252 4,4









Fraport Twin Star 60 703 163 -10,8 378 -35,1 5 204 -13,2 4 648 225 -11,6 4 124 -34,0 32 511 -14,4









BOJ Bourgas Bulgarie 60 413 319 -13,8 366 -35,8 3 050 -15,5 2 832 795 -11,5 4 022 -34,7 19 307 -13,6









VAR Varna Bulgarie 60 289 844 -6,1 12 -1,6 2 154 -9,6 1 815 430 -11,9 103 18,2 13 204 -15,7

















































Aux aéroports mis en équivalence



































AYT Antalya Turquie 51 4 847 819 9,3 n/d n/d 26 411 9,6 29 101 343 10,0 n/d n/d 167 590 10,3









LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 954 843 5 n/d n/d 15 592 1,5 15 150 183 8,1 n/d n/d 129 048 2,5









XIY Xi'an Chine 24,5 3 988 309 5,9 33 886 8,5 29 046 4,7 35 585 331 6,2 264 049 21,2 258 704 5,1







Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafics de vols réguliers et charter ; 5 Variations absolues par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste











Aéroport de Francfort2











Septembre 2019 Mois Δ % CA 2019 Δ % Passagers 6 709 407 1,3 54 192 711 2,3 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 174 789 -5,5 1 592 148 -2,9 Mouvements d'avions 46 713 1,7 392 549 1,7 MTOW (en tonnes métriques)3 2 851 958 1,4 24 252 866 1,9 PAX/vol PAX4 153,4 -0,2 147,4 0,6 Taux d'occupation des sièges (%) 82,8

80,1

Taux de ponctualité (%) 71,2

71,2











Aéroport de Francfort Part PAX Δ %5 Part PAX Δ %5 Répartition géographique Mois

CA

Trafic continental 65,5 0,5 64,1 1,7 Allemagne 10,4 -5,4 10,3 - 2,4 Europe (sauf Allemagne) 55,2 1,7 53,9 2,5 Europe de l'Ouest 45,9 1,8 44,6 2,3 Europe de l'Est 9,3 1,1 9,2 3,6 Trafic intercontinental 34,5 2,8 35,9 3,4 Afrique 4,6 9,5 4,6 10,2 Moyen-Orient 4,5 2,0 5,1 1,3 Amérique du Nord 13,5 3,2 12,8 2,9 Amérique centrale et du Sud 2,7 1,8 3,3 4,4 Extrême-Orient 9,2 -0,1 10,0 1,8 Australie 0 n/d 0 n/d

