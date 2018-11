Rapport financier d'Egis Technology Inc. au troisième trimestre 2018

TAIPEI, Taïwan, 14 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Egis Technology Inc. (TWO : 6462) a annoncé son chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre de l'année 2018.

Chiffre d'affaires net consolidé T3 2018 (Unité : milliers de NTD - nouveaux dollars taïwanais)

Période T3 2018 T3 2017 Augmentation en glissement annuel (diminution) T2 2018 En glissement trimestriel Augmentation (Diminution) Chiffre d'affaires net 1 592 413 1 417 348 12 % 1 479 849 8 %

À propos d'Egis Technology Inc.

En tant que fournisseur majeur de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (TWO : 6462) se spécialise dans l'apport de solutions clé en main intégrales, grâce aux performances supérieures de ses capteurs et à la fonctionnalité de ses logiciels. Son algorithme d'adaptation en propriété exclusive offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA/TFR (taux de fausse acceptation/taux de faux rejet), tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie d'Egis qui s'appuie sur les empreintes digitales est avant-gardiste et représente un choix idéal pour une mise en application sur les dispositifs mobiles. En tant que membre du conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à fournir sécurité et authentification pour tous dans le monde en ligne. Basée à Taipei (Taïwan), Egis dispose de succursales en Chine, au Japon et aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.egistec.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg

Related Links

http://www.egistec.com



SOURCE Egis Technology Inc.