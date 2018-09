Rapport IARD: dans leur lutte contre la consommation nocive d'alcool, les grands producteurs de bière, vin et spiritueux ont touché des centaines de millions de personnes dans le monde

LONDRES, August 10, 2018 /PRNewswire/ --

Les 11 entreprises produisant certaines des marques de bière, de vin et de spiritueux les plus populaires au monde ont créé de nouveaux partenariats novateurs dans tous les secteurs au travers de leurs « Engagements producteurs » (« Producers' Commitments »).

Voici certains de leurs résultats concrets :

Mise en place de 347 programmes de prévention contre l'alcool au volant, en moyenne et par an entre 2014 et 2017

2017 Plus de 6 millions de personnes mineures touchées par le biais d'interactions directes entre 2015 et 2017, avec des messages contre la consommation d'alcool chez les mineurs

2017, avec des messages contre la consommation d'alcool chez les mineurs Spécification, dans 97% des contrats signés avec les agences publicitaires en 2017, du fait que celles-ci doivent respecter les codes établis pour la promotion d'une consommation d'alcool responsable

Augmentation de 66% des initiatives locales et responsables mises en place par des commerces de détail entre 2014 et 2017

2017 Mise en œuvre de 224 initiatives locales et responsables par des commerces de détail en moyenne par an entre 2014 et 2017

En 2012, les grands producteurs de bière, vin et spiritueux, réunis au sein de l'Alliance internationale pour la consommation d'alcool responsable (International Alliance for Responsible Drinking, IARD), se sont engagés à collaborer pour lutter contre la consommation nocive d'alcool et définir de nouvelles normes responsables pour leur secteur au sens large.

Le rapport complet, publié ce jour, détaille les progrès réalisés durant ces cinq dernières années et met en relief les résultats atteints lorsque les secteurs public, privé et civil conjuguent leurs forces pour relever les défis - dont la consommation nocive d'alcool et les maladies non transmissibles - et atteindre les objectifs établis en matière de développement durable.

« Nous avons déjà réalisé de grandes choses, ensemble et en collaboration avec d'autres partenaires, et pourtant, il nous reste encore tant à accomplir. Nous percevons des changements positifs dans de nombreux endroits du monde en ce qui concerne la consommation d'alcool chez les mineurs, l'abus d'alcool et la conduite en état d'ébriété. Ce que nous souhaitons désormais, c'est voir ces changements s'opérer partout dans le monde ».

Ivan Menezes, président du groupe des PDG de l'IARD et directeur général de Diageo, a indiqué : « En dressant le bilan de ces cinq années, nous pouvons être fiers de la différence tangible que nous avons faite, et nous devons réfléchir au travail qui reste encore à réaliser.

» Il est de notre devoir de lutter contre la consommation nocive d'alcool afin d'aider à améliorer la santé dans le monde et de réduire le risque de développement de maladies non transmissibles.

» Par le biais de nos Engagements producteurs, nous avons posé de solides fondations pour le travail qui nous attend, mais nous n'ignorons pas qu'il reste beaucoup à faire. Néanmoins, nous ne pouvons pas agir seuls. La création de partenariats novateurs avec des commerces de détail, des services gouvernementaux, des organismes de santé et des organisations non gouvernementales a été essentielle aux progrès que nous avons déjà accomplis. »

Henry Ashworth, PDG et président de l'IARD, a déclaré : « Les Engagements producteurs sont le reflet de la détermination de ces grands producteurs mondiaux à jouer le rôle de catalyseurs du changement, et mettent en évidence l'impact qu'ils peuvent avoir en travaillant de concert avec les gouvernements et les ONG.

» Il est crucial d'adopter une approche impliquant la société dans son ensemble si l'on entend assurer un développement durable sur le plan local, national et mondial, et nos efforts collectifs peuvent nous mener encore bien plus loin si nous passons d'un programme commun à des solutions développées en commun. Ensemble, nous pouvons concrétiser le changement, à savoir réduire la consommation nocive d'alcool et accélérer les progrès relatifs à nos objectifs en matière de développement durable. »

Voici certains des accomplissements phares résultant des Engagements producteurs :

Réduction de la consommation d'alcool chez les mineurs

6 millions de personnes mineures touchées par le biais d'interactions directes entre 2015 et 2017

2017 3 millions d'influenceurs touchés par le biais d'interactions directes entre 2015 et 2017

2017 Plus d'un demi-milliard de personnes (546 millions) touchées entre 2014 et 2017 au travers des médias et des réseaux sociaux

Réduction de la consommation d'alcool au volant

Les membres ont mis en œuvre une moyenne de 347 programmes de prévention contre l'alcool au volant par an entre 2014 et 2017

2017 Des programmes de lutte contre l'alcool au volant et programmes pilotes ont été déployés dans 76% des pays où les membres ont été actifs sur le plan commercial en 2017

Renforcement des codes de conduite en matière de marketing

97% des contrats signés par les membres avec des agences publicitaires en 2017 spécifient que celles-ci doivent respecter les codes de promotion d'une consommation responsable

La participation d'organismes hors secteur a été établie dans le cadre de processus d'autorégulation existants dans 53 pays concernés par l'activité commerciale, en moyenne, entre 2014 et 2017

Informations aux consommateurs et innovation en matière de produits responsables

Chez les quatre signataires établissant des rapports par volume, 85% des produits portaient des symboles ou des inscriptions d'avertissement contre la consommation nocive d'alcool en 2017

Chez les sept signataires établissant des rapports par marque, 59% des produits portaient des symboles ou des inscriptions d'avertissement contre la consommation nocive d'alcool en 2017

Collaboration avec les commerces de détail

En moyenne, 224 initiatives locales et responsables ont été mises en place par des commerces de détail chaque année entre 2014 et 2017

2017 Le nombre d'initiatives locales et responsables mises en place par des commerces de détail a augmenté de 66% entre 2014 et 2017

Exemples d'initiatives mises en avant dans le rapport :

Action de lutte contre l'alcool au volant en Australie et en Nouvelle-Zélande

L'organisation DrinkWise Australia, financée par des producteurs d'alcool australiens, mène des campagnes de prévention contre la conduite en état d'ébriété. Elle a créé un partenariat avec l'agence de covoiturage Uber en 2017 afin de décourager les amateurs de courses de conduire en état d'ébriété durant le Melbourne Cup Carnival, et ce grâce à la « DrinkWise UberZONE », une zone d'accès sécurisée et spécialement aménagée pour lesspectateurs entrant et quittant le champs de course. Cette zone a fait la promotion de DrinkWise Australia tout en affichant des messages d'Uber pour un trajet en sécurité et une consommation d'alcool responsable, avec distribution gratuite d'eau pour les participants attendant confortablement un chauffeur Uber pour rentrer chez eux.

Politiques de marketing responsable en matière d'alcool au Cambodge

L'Alliance internationale Asie-Pacifique des vins et spiritueux (Asia Pacific International Wine and Spirits Alliance, APIWSA) et le ministre de l'Information Khieu Kanharith ont ratifié le Code de conduite cambodgien pour une communication et un marketing responsables en matière d'alcool en février 2017. Ce code définit les règles applicables à la commercialisation de l'alcool et correspond à un ensemble de normes communes soutenues par d'importants producteurs internationaux d'alcool ; ces normes comprennent notamment des déclarations sur la teneur en alcool, la consommation nocive d'alcool et l'engagement de ne pas cibler les consommateurs de moins de 18 ans.

Amélioration de l'usage des éthylotests en Namibie

Nous avons collaboré avec le Forum industriel sur l'autorégulation de l'alcool (Self-Regulating Alcohol Industry Forum, SAIF) pour introduire le programme « Conduire sous l'influence de l'alcool » entre 2015 et 2017, lequel avait pour but d'aider à réduire la consommation d'alcool au volant par le biais de messages éducatifs publics et l'amélioration des règles d'application et méthodes de détection.

Entre le 1er août 2017 et le 31 janvier 2018, des agents de la circulation ont testé plus de 153 000 conducteurs, 1% d'entre eux étant testés positifs à la consommation d'alcool. Les actions de la police, d'une grande visibilité, ont dissuadé les conducteurs de consommer de l'alcool et le pourcentage de conducteurs arrêtés pour conduite en état d'ivresse est passé de 6,8% en 2016 à 0,5% en 2017.

Lettonie : vendriez-vous de l'alcool à votre enfant ?

L'Association lettonne de l'industrie de l'alcool (Latvian Alcohol Industry Association, LANA) a lancé des campagnes de sensibilisation et des opérations d'achats-tests à l'aide de volontaires mineurs entre 2016 et 2017. La LANA s'est unie à l'Association des hôtels et restaurants de Lettonie (AHRL), l'Association des commerçants lettons, l'Association des détaillants alimentaires lettons (LPTA) et l'Association médicale lettonne pour mettre en place plus de 40 engagements avec des détaillants. Dans le cadre de cette initiative, il a été demandé aux employés de vente d'imaginer quelles pourraient être les conséquences s'ils vendaient de l'alcool à leurs propres enfants ; la nécessité de demander des papiers d'identité a également été rappelée.

En 2017, près de 1250 commerçants de détail ont affiché les supports de communication de la campagne sur leurs caisses et environ 400 hôtels, cafés et restaurants se sont joints à l'initiative. La campagne a été diffusée à la télévision, à la radio et sur Internet, touchant potentiellement quelque 2 millions de personnes. À l'issue de cette campagne, l'achat d'alcool sans présentation de carte d'identité a été empêché pour 90% de garçons et un peu plus de 65% de filles.

Les 11 signataires des Engagements des producteurs de bière, vin et spiritueux en vue de réduire la consommation nocive d'alcool sont Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, HEINEKEN, Kirin Holdings Company, Molson Coors et Pernod Ricard.

Engagements producteurs:

Réduire la consommation d'alcool chez les mineurs

Renforcer et étendre les codes de conduite en matière de marketing

Fournir des informations aux clients et innover en matière de produits responsables

Réduire la consommation d'alcool avant de prendre le volant

Mobiliser les commerçants de détail pour obtenir leur soutien dans la lutte contre la consommation nocive d'alcool

L'Alliance internationale pour la consommation d'alcool responsable (IARD) est une organisation à but non lucratif consacrée à la lutte contre la consommation nocive d'alcool dans le monde et à la promotion d'une consommation d'alcool responsable auprès des consommateurs. L'IARD bénéficie du soutien de ses entreprises membres, issues de tous les secteurs de l'industrie de l'alcool réglementée - bière, vin et spiritueux - dans leur objectif commun visant à élaborer une solution pour réduire la consommation nocive d'alcool.

