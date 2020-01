Rapport sur la communication d'urgence 2020 du BCI : les organisations peuvent mettre en place un plan de communication d'urgence plus rapidement et plus efficacement grâce aux nouvelles technologies, à la formation et aux exercices de simulation

CAVERSHAM, Angleterre, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- En partenariat avec F24, le Business Continuity Institute (BCI) a publié la cinquième édition de son Rapport sur la communication d'urgence. Cette publication annuelle fournit des informations sur la façon dont les organisations communiquent en cas d'urgence, sur les défis qu'elles rencontrent en matière de communication et sur les avantages que présentent les nouvelles technologies dans les processus de communication.

Les technologies de pointe permettent d'accélérer le processus de communication

Selon le rapport de cette année, un nombre plus important d'organisations utilisent des outils de notification d'urgence et/ou de gestion de crise (67 % contre 59,3 % en 2019). Cette utilisation croissante des outils/logiciels de notification d'urgence et de gestion de crise démontre que de nombreuses organisations ont décidé d'opter pour des outils spécialisés plutôt que de recourir aux solutions gratuites disponibles sur le marché. Les entreprises qui utilisent un logiciel ou un outil peuvent ainsi communiquer beaucoup plus rapidement que celles n'en disposant pas.

Le rapport indique également qu'un nombre croissant d'organisations préfèrent utiliser des solutions software-as-a-service (SaaS) plutôt que des solutions logicielles on-premise. En effet, près de deux tiers des organisations (65,9 %) ont opté pour une solution SaaS tandis que moins d'un cinquième (19,5 %) ont choisi un logiciel on-premise. Une solution SaaS permet d'instaurer un processus de communication d'urgence fluide sur plusieurs dispositifs. Elle permet également de chasser les réticences relatives à l'adoption d'une nouvelle solution en plus des systèmes existants, un point considéré comme un obstacle à l'adoption de ce type de système par plus de la moitié des répondants (51,2 %) selon le Rapport sur les technologies de rupture 2019 du BCI.

La raison la plus fréquente pour laquelle les organisations n'utilisent pas d'outil de communication d'urgence est le manque de budget. Plus d'un tiers d'entre elles (36,4 %) indiquent ne pas avoir de budget défini pour les outils et les logiciels de communication d'urgence. Un peu moins d'un cinquième des répondants (19,1 %) ont l'impression que leur organisation est trop petite pour qu'un tel outil soit adopté.

Concernant la durée d'activation du plan de communication d'urgence, le rapport révèle que les entreprises agissent plus rapidement que l'année dernière. Moins d'un tiers des répondants ont confirmé avoir activé leur plan en cinq minutes, contre un cinquième en 2019. En outre, une faible minorité, néanmoins significative (1,6 %), a indiqué que l'activation du plan avait été immédiate grâce à une réponse automatisée reposant sur une règle ou un événement informatique. Seules 1 % des organisations ont signalé que l'activation de leur plan de communication d'urgence avait pris plus de 12 heures (soit une diminution de 2,4 % en 2019).

Rachael Elliott, Responsable Thought Leadership au BCI, partage sa vision sur le rapport de cette année :

« Au cours de nos recherches, nous avons rarement observé une évolution aussi tangible d'une année sur l'autre. Il est donc très encourageant de constater que l'investissement dans les nouvelles technologies associé à la formation et à l'organisation d'exercices de simulation ont permis d'obtenir des améliorations en termes d'efficacité de réponse et de délai d'activation des plans. Cependant, une fois encore, l'erreur humaine demeure la principale cause d'échec d'un plan. Nous encourageons donc les organisations à continuer à s'assurer que les coordonnées sont à jour et à faire preuve de la même énergie en termes de mise en pratique et d'exercices de simulation ».

Christian Götz, fondateur et membre du directoire de F24 AG, responsable des départements Ventes, Marketing & PR, RH et du service clientèle, témoigne :

« Je reste convaincu que les professionnels qui travaillent avec des outils technologiques pertinents et correctement mis en place peuvent gérer les situations critiques beaucoup plus efficacement que s'ils n'en avaient pas. Je suis ravi de constater que, une fois de plus, un nombre croissant d'entreprises (67 %) utilisent un logiciel ou un outil et sont en mesure de réagir plus rapidement que les autres tout en bénéficiant d'autres avantages. L'adoption des nouvelles technologies joue un rôle clé pour minimiser les conséquences des situations de crise et d'urgence. C'est d'ailleurs sur ce sujet que nous travaillons ».

