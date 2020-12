Rapport sur les tendances visuelles de 2021 de Depositphotos avec des analyses des agences de création internationales

NEW YORK, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Depositphotos, l'une des principales places de marché de contenu visuel au monde avec une bibliothèque de plus de 190 millions de fichiers, vient de publier son rapport annuel sur les tendances visuelles. Le projet " Tendances visuelles 2021: vivre une nouvelle réalité" explore l'évolution de la communication visuelle à la lumière de l'année écoulée afin de dévoiler les perspectives pour 2021 aux marques et aux créateurs de contenu travaillant avec des visuels.

Optimisme, bien-être physique et numérique, inspiration dans la nature et tons ocre : voici quelques pistes qui caractérisent les thèmes principaux de la communication visuelle en 2021. Les vidéos captivantes en ligne, qui durent quelques secondes, gagnent en popularité, car elles permettent aux utilisateurs de se sentir impliqués dans des récits authentiques au format de contenu divertissant. D'autres domaines à explorer et à expérimenter sont les nouveaux formats de contenu interactif qui intègrent dans leur conception des expériences sonores et multisensorielles ainsi que la gamification.

"Notre monde a beaucoup changé au cours de la dernière année, et essayer de savoir quelle direction va prendre la communication visuelle dans un avenir proche est plus passionnant que jamais. Le rapport sur les tendances de 2021 regorge de nouvelles idées pour les marques et les créateurs de contenu qui visent à rendre la nouvelle réalité que nous vivons plus palpitante que préoccupante. Nous avons collaboré avec des agences de création et des experts du secteur primés au niveau international afin d'obtenir d'autres astuces et conseils qui pourraient vous aider dans vos projets l'année prochaine.» – Maria Sibirtseva, chef de projet de création chez Depositphotos

Regardez le Manifeste des Tendances Visuelles 2021

Parmi les agences de création avec lesquelles Depositphotos a collaboré pour ce projet, citons Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Locomotive et des experts de Google.

Dans le rapport «Tendances visuelles 2021», vous pouvez en savoir plus sur les événements en ligne, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, l'évolution de l'expérience utilisateur avec les marques et les thèmes qui continueront à former l'esthétique d'aujourd'hui.

