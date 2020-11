Rapport sur les ventes des plateformes d'e-commerce « Le festival shopping Double 11 » par Syntun : Ventes totales de 332,8 milliards de yuans le 11 novembre

L'année 2020 est particulière en raison de la COVID-19. L'enthousiasme persistant pour la consommation a dissipé la morosité et la récession provoquées par l'épidémie en Chine. Diverses mesures de vente ont été lancées par les marchands de la plateforme. Non seulement la période de promotions a été allongée, mais de nombreuses nouvelles méthodes ont également été ajoutées. En outre, les nouveaux commerces et le live streaming sont devenus les principaux points forts du « Double 11 » cette année.