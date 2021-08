Rapyd arrecada USD 300 milhões da Série E para aprimorar ainda mais sua fintech como uma oferta de serviço em meio à adoção global sem precedentes de finanças integradas

LONDRES e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Rapyd, uma Fintech as a Service global, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série E de USD 300 milhões liderada pela Target Global. Participam da rodada vários novos investidores, incluindo fundos administrados pela Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, Whale Rock Capital, BlackRock Funds e Dragoneer, juntamente com a participação dos investidores atuais: General Catalyst, Latitude, Durable Capital Partners, Tal Capital, Avid Ventures e Spark Capital.

O financiamento chega logo após a aquisição da Rapyd pela Valitor, uma empresa europeia de emissão de pagamentos e cartões, por USD 100 milhões, e o lançamento da Rapyd Ventures, o braço de investimento da empresa. Os fundos adicionais permitirão que a Rapyd capitalize oportunidades emergentes impulsionadas pela demanda sem precedentes de pagamentos digitais, finanças integradas e infraestrutura de pagamentos em nuvem escalável em todos os segmentos e verticais, e serão usados para acelerar o crescimento da empresa por meio de uma combinação de crescimento orgânico, aquisições e investimentos estratégicos.

"Habilitar os pagamentos digitais tornou-se uma das necessidades comerciais mais fundamentais em todos os setores, como foi demonstrado definitivamente no último um ano e meio. Estar em uma posição para ajudar as empresas a melhorar sua capacidade de atender aos clientes e expandir seu alcance em todos os mercados globais é uma enorme responsabilidade e uma oportunidade extraordinária. Somos gratos aos nossos investidores por reconhecer as novas necessidades de nosso ecossistema e apoiar nossas aspirações", disse Arik Shtilman, cofundador e CEO da Rapyd. "Planejamos utilizar o financiamento para continuar a construir nossa fintech global como uma plataforma de serviço e investir no fortalecimento de nossas capacidades de rede em todo o mundo. Continuaremos a expandir nossa presença em mercados de alto crescimento na Europa, Ásia-Pacífico, EUA e América Latina, onde a plataforma da Rapyd pode apoiar empresas que buscam crescer internacionalmente. Estamos dobrando nossa estratégia de parcerias de canal, fortalecendo nossa presença nos principais mercados de alto crescimento e explorando aquisições adicionais que atendam aos nossos objetivos estratégicos."

A Rapyd planeja usar o financiamento para fazer várias outras aquisições estratégicas para dar suporte à expansão nos principais mercados e aumentar os produtos e experiências de pagamento. Isso aumentará a escala da plataforma da Rapyd não apenas entre regiões, mas também em verticais e soluções.

"A Rapyd construiu uma infraestrutura fintech integrada sem limites crítica para todos os negócios digitais que operam globalmente. Sua plataforma incorpora pagamentos, conformidade, FX, gerenciamento de fraudes, depósito, conta virtual e emissão de cartão e muito mais. Mas agora, à medida que o mundo vê uma tração crescente no comércio eletrônico global, na chamada "Gig Economy", nas soluções fintech e nas plataformas de tecnologia, a Rapyd precisa dar o próximo passo. Atualmente, há uma necessidade sem precedentes de um único parceiro que sirva como uma ponte entre uma ampla variedade de serviços de pagamento locais e comerciantes, proporcionando acesso às soluções flexíveis, rápidas de integrar e escaláveis que eles precisam para prosperar. Tendo liderado a Série A da Rapyd em 2018, estamos confiantes de que a Rapyd pode ser essa parceira e agora está renovando nossa aposta nesta rodada", disse Mike Lobanov, sócio-geral da Target Global.

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de efetuar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que as empresas de todo o mundo acessem os mercados mais rápido do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos incomparável da Rapyd e a plataforma Fintech-as a Service, empresas e consumidores podem efetuar transações locais e transfronteiriças em qualquer mercado. A plataforma Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados em todo o mundo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Os investidores da Rapyd incluem Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global e Tal Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução da fintech como serviço, acesse www.rapyd.net, leia nosso blog ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Target Global

A Target Global é uma empresa internacional de investimentos com sede em Berlim e mais de 2 bilhões de euros em ativos sob gestão. Com escritórios de investimento em Londres, Tel Aviv e Barcelona, conectamos os principais ecossistemas de inicialização europeus e aproveitamos o DNA único de cada uma de nossas regiões alvo em toda a nossa rede global. Com base em nossa experiente equipe com experiência operacional e de investimentos substanciais, ajudamos empreendedores excepcionais a construir líderes de mercado. A Target Global investe em várias etapas, investindo em empresas de tecnologia de rápido crescimento, visando a mercados de trilhões de euros. Nossos parceiros vêm investindo há mais de 15 anos no espaço de tecnologia digital, apoiando algumas das principais histórias de sucesso da Europa. O portfólio da Target Global inclui empresas como Auto1, Docplanner, Delivery Hero, Rapyd, TravelPerk, WeFox e Zego. Mais sobre a Target Global: https://www.targetglobal.vc/

