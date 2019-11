Rapyd désigne Sarel Tal pour diriger son expansion stratégique dans toute la région EMEA

D'importants investissements en infrastructure et en personnel sont prévus en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2020

LONDRES, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Rapyd, un fournisseur mondial de technologie financière en tant que service, a désigné comme vice-président pour la région EMEA Sarel Tal, qui dirigera l'expansion de sa plateforme intégrée de paiements, de commerce et de services financiers dans toute la région. Cette annonce fait suite à la récente annonce d'un financement de série C de 100 millions de dollars par Rapyd, dirigée par Oak HC/FT et Tiger Global.

Tal s'attachera à mener à bien l'expansion du Rapyd Global Payments Network et à amener sur sa plateforme de technologie financière en tant que service les entreprises qui souhaitent élargir les paiements locaux et transfrontaliers. La pile technologique Rapyd supprime les complexités sur le réseau principal du commerce transfrontalier, tout en offrant un savoir-faire en matière de paiements locaux, si bien que les entreprises et les clients B2C et B2B puissent concentrer leurs ressources sur la croissance de leurs activités et leur expansion au lieu d'ériger et de gérer une infrastructure. Tal, un entrepreneur en série, a plus de deux décennies d'expérience à son actif dans la création et le développement d'activités de paiements et de technologie. Avant de rejoindre Rapyd, il était le fondateur et PDG d'AlgoCharge, une société de technologie financière spécialisée dans le traitement des paiements, et PDG d'Allcharge, un fournisseur mondial de service de paiements sur Internet.

Avec cette nouvelle direction et ce nouveau financement, Rapyd continuera de développer son réseau mondial de paiements afin d'aider les entreprises à pénétrer encore davantage les marchés locaux et de saisir des opportunités de croissance transfrontalière en offrant à plus de quatre milliards de consommateurs un accès à plus de 900 méthodes de paiement local. Cette plateforme de technologie financière en tant que service simplifie également le processus de conformité réglementaire et les services de gestion du risque dont les entreprises ont besoin pour stimuler leur croissance à l'international. La société envisage également de recruter des ressources dans plusieurs domaines critiques comme l'ingénierie, les services à la clientèle, la conformité et la gestion du risque.

« Nous continuons de constater une formidable demande pour des solutions plus complètes avec cartes ou sans cartes qui prennent en charge les cas d'utilisation locaux et transfrontaliers. Le marché de la région EMEA est complexe et présente des défis uniques qui les entreprises de technologie financière comme Rapyd peuvent relever pour aider à stimuler la croissance. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Sarel », explique Arik Shtilman, PDG de Rapyd. « Son immense expérience pratique dans la mise à l'échelle des entreprises de paiements sera précieuse à l'heure où nous entrons dans la phase suivante de notre expansion. Il apporte un mélange précieux de connaissances et de vision stratégique qui sont nécessaires pour que Rapyd puisse atteindre ses objectifs de croissance régionale et à l'international. »

M. Tal a déclaré : « J'ai travaillé activement dans l'écosystème des entreprises de technologie financière au cours des vingt dernières années, et j'ai été l'origine de la croissance de plusieurs entreprises mondiales de paiements. S'il est vrai que le secteur de la technologie financière se fonde toujours sur une approche cloisonnée à service unique, Rapyd relève le défi de proposer une approche révolutionnaire de technologie financière en tant que service, en offrant à ses clients tous les services de technologie financière nécessaires accessibles depuis une API avec un seul règlement et un seul rapprochement. La région EMEA représente un défi encore plus important, puisque nous devons tenir compte des besoins diversifiés dans toute la région. Pour que nous puissions satisfaire ces besoins, nous proposons des services Open Banking et PSD2 comme des services d'initiation de paiement (PIS) et des services d'information sur les comptes (AIS) dans l'Union européenne, tout en permettant des services d'inclusion financière dans toutes les économies en voie de développement de la région y compris les porte-monnaie mobiles et la prise en charge de méthodes de paiement et de devises locales. »

M. Tal ajoute : « Nous entendons également continuer de soutenir notre Gig-Economy et nos partenaires du marché mondial dans les efforts qu'ils déploient en vue de leur expansion à l'international en proposant nos services multidevises et FX qui s'intègrent entièrement à notre solution de porte-monnaie électronique. Rapyd doit se mettre à l'échelle dans la région EMEA, et soutenir les opportunités commerciales aussi bien entre les régions qu'à l'intérieur d'une même région. Je suis impatient d'élargir nos activités à d'autres secteurs, pendant que Rapyd continue d'être à la tête de l'innovation dans l'écosystème mondial des entreprises de technologie financière. »

