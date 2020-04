Rapyd Disburse lance des fonctionnalités de paiements internationaux étendues à l'appui de l'économie du travail indépendant et de la croissance du marché dans un environnement économique en mutation

En élargissant la fonctionnalité de décaissement de base et en l'intégrant profondément à la pile de technologie Fintech as a service de Rapyd - collecte, émission et porte-monnaie - les entreprises peuvent désormais exploiter une solution cloud unique et unifiée offrant la plus large gamme de capacités d'acceptation et de décaissement de paiements couvrant plus de 100 pays. Le réseau de paiements internationaux Rapyd offre une portée internationale étendue couvrant 26 pays à travers l'Asie, dont Singapour, l'Inde, Taïwan et le Japon. L'expansion a également eu lieu à travers le continent américain avec une couverture des paiements élargie aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. La couverture a été également étendue dans la région EMEA, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Kenya. Rapyd étendra la couverture des paiements bancaires à travers l'Afrique au cours des deux prochains trimestres.

Les changements importants dans le paysage économique motivent les entreprises à aller en ligne et à payer leurs fournisseurs, employés et partenaires rapidement et facilement par voie électronique. Et pourtant, les entreprises en ligne nouvelles et existantes ont des difficultés à payer de façon efficace, peu coûteuse, et en utilisant les méthodes de paiement locales préférées dont elles ont besoin, y compris les virements bancaires locaux et transfrontaliers, les porte-monnaies électroniques, les cartes « push-to-card », ou même en espèces.

Rapyd Disburse outrepasse les anciennes plateformes de paiement de masse classiques en fournissant des API qui améliorent l'expérience utilisateur et prend en charge de multiples cas d'utilisation de décaissement, y compris les paiements aux fournisseurs B2B, les paiements de masse B2C pour les entreprises de plateformes numériques et les transferts P2P pour les sociétés de paiement et les banques. Les fonctionnalités de plateformes intégrées préviennent la fraude, couvrent les réglementations et la conformité, et gèrent la conversion des devises.

Helcio Nobre, directeur produit chez Rapyd, a déclaré : « Dans cet environnement économique en évolution rapide, les entreprises recherchent une solution de décaissement moderne qui accélère la mise sur le marché, offre une portée de paiement globale et des options technologiques flexibles soutenant des cas d'utilisation en évolution rapide. Grâce au réseau de paiements internationaux Rapyd, Rapyd Disburse fournit aux entreprises une portée et une échelle inégalées assurant des expériences de paiement hautement localisées basées sur les préférences de paiement des consommateurs. »

Le marché mondial des décaissements prend rapidement de l'ampleur dans le monde, notamment en Asie. Selon le rapport de recherche « Rapyd 2020 State of Disbursements: APAC Outlook » qui a interrogé des consommateurs dans 7 pays de la région Asie-Pacifique, les consommateurs préfèrent nettement recevoir des fonds par virements bancaires. Les consommateurs choisissent de recevoir des virements bancaires dans 53 % des cas, suivis de transferts d'espèces (16 %) et de porte-monnaies électroniques (14%). Rapyd a également constaté que les consommateurs étaient les plus préoccupés par la sécurité, la rapidité et le coût des fonds reçus. Le rapport de recherche complet, qui se concentre sur les tendances de paiement en Asie-Pacifique, sera rendu public le 4 mai 2020.

L'économie mondiale se refocalise sur les nouvelles règles du jeu et sur les nouvelles réalités du marché. Les entreprises numériques telles que les marchés, les réseaux de diffusion de contenu, les jeux et les applications d'éducation en ligne soutiennent un nombre croissant d'entrepreneurs avec de nouvelles sources de revenus. Les marchés et les plates-formes d'économie du travail indépendant capables de prendre en charge des paiements transfrontaliers pour les travailleurs à distance, et les fournisseurs B2B devraient en bénéficier considérablement à mesure que le monde s'adapte aux nouvelles conditions du marché. Rapyd Disburse résout ces défis de décaissements internationaux en simplifiant la complexité des paiements locaux et transfrontaliers afin d'atteindre plus rapidement de nouveaux marchés. Pour de plus amples informations, consulter https://www.rapyd.net/disburse.

À propos de Rapyd

Rapyd fait pour la fintech ce que le cloud a fait pour l'informatique. La société a construit le plus grand réseau de paiements internationaux pour propulser un commerce mondial sans frictions. Les entreprises de commerce électronique, les entreprises de technologie et les marchés innovants utilisent leurs plateformes Fintech as a Service : collecte, décaissement, porte-monnaie et émission pour intégrer en toute transparence des capacités de paiement à leurs applications. Le réseau paiements internationaux Rapyd couvre plus de 900 méthodes de paiement préférées localement, y compris les virements bancaires, les porte-monnaies électroniques et les espèces, dans plus de 100 pays. Les entreprises peuvent désormais ouvrir de nouveaux marchés, créer de nouvelles applications fintech et atteindre quatre milliards de consommateurs dans le monde sans se soucier de l'infrastructure ou des réglementations. Les investisseurs de la société sont Stripe, General Catalyst, Oak FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global et TaL Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rapyd.net

