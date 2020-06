Rapyd lance au Royaume-Uni une solution intégrée tout-en-un

Grâce à une seule API, un service « Full Stack » permet aux entreprises du Royaume-Uni et du monde entier d'accéder à des paiements locaux intégrés sur le marché britannique

LONDRES, 2 juin 2020 /PRNewswire/ --Rapyd, société mondiale de technologie financière ('Fintech') en tant que service, a fait part aujourd'hui du lancement au Royaume-Uni de sa solution unique de paiement « full-stack » ('la pile pleine') permettant aux entreprises locales et mondiales d'accéder, grâce à une seule connexion facile à intégrer, à toutes les plus importantes méthodes locales de paiement : espèces, virements bancaires, porte-monnaie électroniques et cartes. En partenariat avec plusieurs intervenants majeurs dans le domaine des paiements, notamment Visa, MasterCard, Payzone et ClearBank, la solution tout-en-un de Rapyd facilite les paiements localement et au-delà des frontières pour les sociétés de toutes tailles grâce à une seule interface de programmation d'applications (API), avec processus de rapprochement et contrats.

Le réseau mondial de paiements Rapyd (Rapyd Global Payments Network) prend en charge plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Toutes les méthodes locales disparates et fragmentées pour paiement dans un pays spécifique reviennent, grâce à l'approche « full-stack » de Rapyd, à une seule connexion intégrée. Les entreprises peuvent simplement brancher l'API de Rapyd pour fournir aux consommateurs une expérience de paiement local. En même temps, elle permet aux entreprises situées en dehors du Royaume-Uni d'opérer sans heurts sur le marché britannique à partir de n'importe où dans le monde, tout ceci par l'intermédiaire d'une plateforme unique.

La flexibilité unique de l'approche Fintech en tant que service de Rapyd offre aux entreprises un éventail beaucoup plus large d'options dans leur élaboration de nouvelles stratégies de paiement en leur permettant d'émettre et d'accepter des cartes par le biais d'une seule connexion. La principale affiliation de la Société au Royaume-Uni pour l'émission et l'acquisition de cartes avec Visa et MasterCard met à la disposition des commerçants une plus vaste gamme de possibilités pour qu'ils puissent évoluer plus rapidement et simplifier leurs opérations d'arrière-guichet.

Sarel Tal, directeur général adjoint pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) chez Rapyd a fait observer : « L'idée derrière notre offre de pile complète est simple : fournir aux entreprises la capacité d'accepter la totalité des principales formules locales de paiement sans avoir à déployer de ressources pour édifier des infrastructures complexes de paiement nécessaires au fonctionnement d'applications de Fintech et de commerce au fur et à mesure que les paiements numériques s'accélèrent. En activant des réseaux disparates de paiement à la fois locaux et mondiaux, nous sommes en mesure de fournir aux entreprises du monde entier un moyen de tirer rapidement parti du marché en pleine croissance au Royaume-Uni, mais en minimisant les coûts opérationnels et en gérant toutes les exigences réglementaires locales. La plateforme intégrée de Fintech en tant que service de Rapyd et son réseau mondial de paiement réduisent tout ceci en une seule API, puissamment simple. »

Le réseau de paiement intégré de Rapyd permet aux places de marché en ligne, aux services de technologie financière, aux sociétés interentreprises transfrontalières, aux néo-banques, aux plateformes d'économie à la tâche et aux détaillants mondiaux d'accéder à des capacités de paiements numériques, physiques et omnicanaux. Ceux-ci rassemblent des méthodes de paiement avec encaissement et décaissement, notamment par cartes, porte-monnaie électroniques, virements bancaires, voire argent liquide grâce à une solution unique et sûre, et tout ceci pour une fraction du temps et de l'investissement qui seraient nécessaires autrement. Le service de Rapyd traite aisément toutes les transactions transfrontalières, opérations de change et autres exigences en matière de déclaration.

« Avec le lancement de cette plateforme, Rapyd rend les opérations sur le marché du Royaume-Uni aussi simples et aussi efficaces que possible pour les sociétés autour du monde, » a remarqué Martin Rouse, directeur de la vente au détail chez Payzone. « Nous sommes enthousiastes à la perspective de travailler avec Rapyd sur des offres d'options de paiement aux sociétés autour du globe pour contribuer à la croissance de leurs affaires et procurer aux usagers britanniques de meilleures options pour leurs paiements. »

« Nous sommes enchantés de notre partenariat avec Rapyd sur le lancement de cette solution intégrée de paiements, » a ajouté Simon Jones, directeur de la communication de ClearBank. « Il est vital que les entreprises soient en mesure de répondre à la demande croissante du grand public pour des paiements en temps réel. La plateforme de Rapyd permettra aux entreprises mondiales de proposer la facilité de faire des paiements 24h/24, 7j/7, 365j/an grâce à l'API de Rapyd qui procurera aux consommateurs et aux entreprises du Royaume-Uni l'expérience harmonieuse qu'ils demandent de plus en plus. »

Les capacités Full Stack de Rapyd comportent au Royaume-Uni :

Accès aux Faster Payment et BACS ('paiements plus rapides' et 'système automatisé de compensation des banquiers') du Royaume-Uni

IBAN et émission d'IBAN virtuel (numéro international de compte bancaire)

Acquisition et émission de cartes par l'intermédiaire de l'affiliation principale avec Visa et MasterCard

Encaissements et retraits

Porte-monnaie électronique et autres émissions de compte de paiement

Décaissements sur comptes bancaires, porte-monnaie électroniques et autres méthodes de paiement

Accès aux services de « système bancaire ouvert » grâce à l'utilisation des prestataires de services d'information sur les comptes (AISP, Account Information Service Providers) et des prestataires de services d'initiation de paiement (PISP, Payment Initiation Service Providers)

Rapyd est autorisée et réglementée par l'Autorité de bonne conduite financière du Royaume-Uni.

