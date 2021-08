Rapyd lève 300 millions de dollars en série E afin d'améliorer son offre de Fintech as a Service dans un contexte d'adoption mondiale sans précédent de la finance embarquée

- Peu de temps après l'acquisition par Rapyd de Valitor, une société européenne de paiements et d'émission numériques

- Le financement sera utilisé pour soutenir la poursuite des fusions et acquisitions stratégiques sur les marchés clés ainsi que l'amélioration des produits et la croissance des canaux de distribution

LONDRES et MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 août 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , une société mondiale de Fintech as a Service, a annoncé aujourd'hui un tour de financement de série E de 300 millions de dollars dirigé par Target Global. Plusieurs nouveaux investisseurs, dont des fonds gérés par Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, Whale Rock Capital, BlackRock et Dragoneer, se sont joints au tour de table, ainsi que des investisseurs existants : General Catalyst, Latitude, Durable Capital Partners, Tal Capital, Avid Ventures et Spark Capital.

Ce financement intervient peu de temps après l' acquisition par Rapyd de Valitor, une société européenne de paiements et d'émission de cartes, pour 100 millions de dollars, et le lancement de Rapyd Ventures , la branche capital-risque de la société. Les fonds supplémentaires permettront à Rapyd de tirer parti des opportunités émergentes découlant de la demande sans précédent de paiements numériques, de finance embarquée et d'infrastructures de paiement évolutives basées sur le cloud dans tous les segments et les marchés verticaux, et seront utilisés pour accélérer la croissance de l'entreprise en combinant croissance organique, acquisitions et investissements stratégiques.

« Permettre les paiements numériques est devenu l'un des besoins commerciaux les plus fondamentaux dans tous les secteurs, comme l'ont irrévocablement démontré les 18 derniers mois. Être en mesure d'aider les entreprises à améliorer leur capacité à servir leurs clients et à étendre leur portée sur les marchés mondiaux est à la fois une énorme responsabilité et une opportunité extraordinaire. Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs de reconnaître les nouveaux besoins de notre écosystème et de soutenir nos aspirations », a déclaré Arik Shtilman, cofondateur et PDG de Rapyd. « Nous prévoyons d'utiliser ce financement pour continuer à développer notre plate-forme mondiale de fintech as a service et investir dans le renforcement des capacités de notre réseau dans le monde entier. Nous continuerons à étendre notre présence sur les marchés à forte croissance en Europe, en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Amérique latine, où la plate-forme de Rapyd peut soutenir les entreprises qui cherchent à se développer à l'international. Nous redoublons d'efforts dans le cadre de notre stratégie de partenariats de distribution, nous renforçons notre présence sur les principaux marchés à forte croissance et nous explorons d'autres acquisitions qui servent nos objectifs stratégiques. »

Rapyd prévoit d'utiliser le financement pour réaliser plusieurs autres acquisitions stratégiques afin de soutenir l'expansion sur les marchés clés et de développer les produits et expériences de paiement. Cela augmentera l'échelle de la plate-forme de Rapyd non seulement à travers les géographies, mais aussi à travers les marchés verticaux et les solutions.

« Rapyd a construit une infrastructure fintech embarquée sans frontières, essentielle pour toutes les entreprises numériques qui opèrent à l'échelle mondiale. Leur plate-forme intègre les paiements, la conformité, le change, la gestion des fraudes, le séquestre, l'émission de comptes et de cartes virtuels, et plus encore. Mais maintenant, alors que le monde voit une traction croissante à travers le commerce électronique mondial, la Gig Economy, les solutions Fintech et les plates-formes technologiques, Rapyd doit passer à l'étape suivante. Il existe actuellement un besoin sans précédent d'un partenaire unique servant de passerelle entre un vaste éventail de services de paiement locaux et de commerçants, leur donnant accès aux solutions flexibles, rapides à intégrer et évolutives dont ils ont besoin pour prospérer. Ayant dirigé la série A de Rapyd en 2018, nous sommes convaincus que Rapyd peut être un tel partenaire, et nous renouvelons aujourd'hui notre pari dans ce tour de table », a déclaré Mike Lobanov, General Partner chez Target Global.

Rapyd est le moyen le plus rapide d'effectuer des paiements locaux partout dans le monde, permettant aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiement inégalé de Rapyd et la plate-forme de Fintech en tant que service, les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions locales et transfrontalières sur n'importe quel marché. La plate-forme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en regroupant plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Les investisseurs de Rapyd incluent Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global, et Tal Capital. Pour en savoir plus sur l'entreprise qui accélère la révolution Fintech en tant que service, visitez le site www.rapyd.net , lisez notre blog , ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Target Global est une société d'investissement internationale dont le siège est à Berlin et qui gère plus de 2 milliards d'euros d'actifs. Avec des bureaux d'investissement à Londres, Tel Aviv et Barcelone, nous connectons les principaux écosystèmes de startups européens et tirons parti de l'ADN unique de chacune de nos zones géographiques cibles, à travers notre réseau mondial. En nous appuyant sur notre équipe expérimentée, dotée d'une grande expérience en matière d'opérations et d'investissements, nous aidons des entrepreneurs exceptionnels à créer des leaders du marché. Target Global investit à plusieurs stades, dans des entreprises technologiques à croissance rapide, en ciblant des marchés de plusieurs milliards d'euros. Nos partenaires investissent depuis plus de 15 ans dans le secteur des technologies numériques et soutiennent certaines des principales réussites européennes. Le portefeuille de Target Global comprend des sociétés telles que Auto1, Docplanner, Delivery Hero, Rapyd, TravelPerk, WeFox et Zego. En savoir plus sur Target Global : https://www.targetglobal.vc/

