Rapyd recauda USD 300 millones en capital Serie E para mejorar aún más su oferta de Fintech como servicio en medio de una adopción global sin precedentes de finanzas integradas

LONDRES y MOUNTAIN VIEW, California, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd, uma Fintech as a Service global, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série E de USD 300 milhões liderada pela Target Global. Participam da rodada vários novos investidores, incluindo fundos administrados pela Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, Whale Rock Capital, BlackRock Funds e Dragoneer, juntamente com a participação dos investidores atuais: General Catalyst, Latitude, Durable Capital Partners, Tal Capital, Avid Ventures e Spark Capital.

El financiamiento llega poco después que Rapyd adquiriera a Valitor, una empresa europea de pagos y emisión de tarjetas, por USD 100 millones, y del lanzamiento de Rapyd Ventures, el brazo de riesgo de la empresa. Los fondos adicionales le permitirán a Rapyd capitalizar oportunidades emergentes impulsadas por la demanda sin precedentes de pagos digitales, finanzas integradas e infraestructura de pago escalable basada en la nube en todos los segmentos y verticales, y se utilizarán para acelerar el crecimiento de la empresa a través de una combinación de crecimiento orgánico, adquisiciones e inversiones estratégicas.

"Permitir pagos digitales se ha convertido en una de las necesidades comerciales más fundamentales en todas las industrias, como lo ha demostrado irrevocablemente el último año y medio. Estar en posición de ayudar a las empresas a mejorar su capacidad de atender a los clientes y ampliar su alcance a través de los mercados globales es tanto una enorme responsabilidad como una oportunidad extraordinaria. Estamos agradecidos con nuestros inversionistas por reconocer las nuevas necesidades de nuestro ecosistema y apoyar nuestras aspiraciones", afirmó Arik Shtilman, cofundador y director ejecutivo de Rapyd. "Planeamos utilizar los fondos para seguir construyendo nuestra plataforma global fintech como plataforma de servicios e invertir en el fortalecimiento de nuestras capacidades de red en todo el mundo. Seguiremos ampliando nuestra presencia en mercados de alto crecimiento en Europa, Asia Pacífico, los Estados Unidos y Latinoamérica, donde la plataforma de Rapyd puede apoyar a empresas que buscan crecer a nivel internacional. Estamos redoblando nuestra estrategia de asociaciones de canales, fortaleciendo nuestra presencia en los principales mercados de alto crecimiento y explorando adquisiciones adicionales favorables para nuestros objetivos estratégicos".

Rapyd planea utilizar el financiamiento para llevar a cabo varias adquisiciones más estratégicas, tanto para apoyar la expansión en mercados clave como para aumentar los productos y experiencias de pago. Esto aumentará la escala de la plataforma de Rapyd, no solo en todas las geografías, sino también en las verticales y las soluciones.

"Rapyd ha construido una infraestructura fintech integrada sin fronteras, esencial para todas las empresas digitales que operan a nivel mundial. Su plataforma incorpora pagos, cumplimiento, FX, gestión de fraudes, custodia, emisión de cuentas y tarjetas virtuales, entre otros. Pero ahora que el mundo ve un impulso cada vez mayor en el comercio electrónico global, la economía gig, las soluciones fintech y las plataformas tecnológicas, Rapyd debe dar el siguiente paso. Actualmente existe una necesidad sin precedentes de un solo socio que actúe como puente entre una amplia gama de servicios de pago locales y comerciantes, proporcionándoles acceso a las soluciones flexibles, rápidas de integrar y escalables que necesitan para prosperar. Tras liderar la Serie A de Rapyd en 2018, estamos seguros de que la empresa puede ser ese importante socio, y ahora estamos renovando nuestra apuesta en esta ronda", comentó Mike Lobanov, socio general de Target Global.

Acerca de Rapyd

Rapyd es la forma más rápida de impulsar los pagos locales en cualquier lugar del mundo, permitiendo a empresas a nivel global acceder a los mercados más rápido que nunca. Al utilizar la incomparable red de pagos de Rapyd y la plataforma Fintech como Servicio, las empresas y los consumidores pueden participar en transacciones locales e internacionales en cualquier mercado. La plataforma Rapyd está unificando sistemas de pago fragmentados a nivel mundial al integrar más de 900 métodos de pago en más de 100 países. Entre los inversionistas de Rapyd se encuentran Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global y Tal Capital. Para obtener más información sobre la empresa que está acelerando la revolución del Fintech como Servicio, visite www.rapyd.net, lea nuestro blog o síganos en LinkedIn y Twitter.

Acerca de Target Global

Target Global es una firma de inversión internacional con sede en Berlín, con más de EUR 2.000 millones en activos bajo gestión. Con oficinas de inversión en Londres, Tel Aviv y Barcelona, conectamos los principales ecosistemas de empresas emergentes europeas y aprovechamos el ADN único de cada una de nuestras geografías objetivo en nuestra red global. Aprovechando nuestro equipo experimentado con amplia experiencia operativa y de inversión, ayudamos a emprendedores excepcionales a formar líderes del mercado. Target Global invierte en múltiples etapas, participando en empresas tecnológicas de rápido crecimiento, y apuntando a mercados de billones de euros. Nuestros socios han estado invirtiendo durante más de 15 años en el campo de la tecnología digital, apoyando algunas de las historias clave de éxito europeo. La cartera de Target Global incluye empresas como Auto1, Docplanner, Delivery Hero, Rapyd, TravelPerk, WeFox y Zego. Más información acerca de Target Global: https://www.targetglobal.vc/

