Rapyd Research: 93% av virksomhederne prioriterer salg i udlandet i 2022

Kundeanskaffelser, risikostyring og lokale betalingsløsninger er de vigtigste udfordringer for driften

Companies overwhelmingly view cross-border commerce as critical, either for capturing new opportunities or keeping up with competitors.

LONDON og MOUNTAIN VIEW, Californien, 25. januar 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd , en global Fintech-as-a-Service-virksomhed, offentliggjorte i dag en ny rapport med titlen "The 2022 Global State of Cross-Border Commerce", der vurderer graden af organisatorisk parathed i virksomheder for salg i udlandet. Den internationale handel ventes at nå 153 billioner USD og vokser med 5 % årligt, så salg i udlandet er i 2022 en høj prioritet for 93 % af de virksomheder, store som små, der deltog i undersøgelsen i USA og Europa.

Årsagerne, der får virksomhederne til at ville sælge i udlandet, varierer, men flere end halvdelen (51 %) af de undersøgte virksomheder mener, at det at kunne sælge på udenlandske markeder er afgørende helt enkelt for at holde trit med konkurrenterne. Andre årsager til et prioritere salg i udlandet omfatter en bevidsthed om nye muligheder uden for eksisterende markeder (57 %), forespørgsler fra emner uden for nuværende markeder (42 %), fuld dækning af eksisterende markeder (33 %), fald i salg på eksisterende markeder (26 %) og oplevelsen af en økonomisk afmatning (24 %).

Selvom ønsket om at sælge og købe i udlandet klart er vokset, stilles organisationer af alle størrelser og i alle brancher over for mange forhindringer, når de forsøger at komme ud på de internationale markeder. Anskaffelse af nye kunder er den største udfordring til driften i henhold til 36 % af virksomhederne, skarpt fulgt af risikostyring på 35 %.

Internationale beslutningstagere har samtidig indikeret, at styring af datasikkerhed (52 %) og evnen til at modtage lokale betalinger (49 %) er de vigtigste forudsætninger for at få deres udlandshandel til at vokse.

"Man kan ikke lukke øjnene for, at international handel er i færd med at eksplodere, og mens både små og store virksomheder indrømmer, at det er en prioritet, så er der alvorlige udfordringer i forhold til driften, som mange organisationer skal løse for at kunne høste fordelene ved denne store mulighed," siger Arik Shtilman, adm. for og medstifter af Rapyd. "Af de 52 %, der anførte risikostyring som det vigtigste for vækst i international handel, har kun 27 % lykkedes med fuldt at implementere en løsning. Denne forskel ser vi på tværs af vores resultater, at selvom virksomhederne ved, hvad de bør gøre, så mangler de stadig at implementere de kritiske værktøjer, der er nødvendige for at få adgang til milliarder af nye kunder i hele verden."

Andre vigtige resultater og anbefalinger i rapporten peger på nødvendig virksomhedspraksis som:

Lokalisering af digital erfaring er kritisk for etablering på et nyt marked: Fra indhold af hjemmesiden med oversættelse, præsentation af valutaer og kundeservice til at acceptere lokale betaling af enhver art vil lokalisering forbedre kundeoplevelsen betydeligt og opbygge lokal troværdighed og tillid, som er nødvendig for etablering på et nyt marked.

Fra indhold af hjemmesiden med oversættelse, præsentation af valutaer og kundeservice til at acceptere lokale betaling af enhver art vil lokalisering forbedre kundeoplevelsen betydeligt og opbygge lokal troværdighed og tillid, som er nødvendig for etablering på et nyt marked. Outsource risikostyring til specialiserede leverandører: En central bekymring for virksomheder, der overvejer etablering i udlandet, er de mange risici, der er involveret. Virksomhederne kan reducere den byrde ved at arbejde med leverandører og partnere, som er specialiseret i områder som sikkerhed, bedrageri, id-verificering og andet.

En central bekymring for virksomheder, der overvejer etablering i udlandet, er de mange risici, der er involveret. Virksomhederne kan reducere den byrde ved at arbejde med leverandører og partnere, som er specialiseret i områder som sikkerhed, bedrageri, id-verificering og andet. Integrere initiativer på udenlandske markeder i den samlede forretningsplan: Når man planlægger og implementerer initiativer på udenlandske markeder, bør virksomhederne tænke på, hvor de kan gavne deres forretning.

Når man planlægger og implementerer initiativer på udenlandske markeder, bør virksomhederne tænke på, hvor de kan gavne deres forretning. Rapporten er baseret på en undersøgelse af flere end 900 beslutningstagere inden for international handel og etablering i både små og mellemstore virksomheder samt i store virksomheder i et bredt udsnit af brancher i både USA og Europa. Den fulde rapport kan ses her .

Om Rapyd

Rapyd er den hurtigste måde at drive lokale betalinger på overalt i verden, hvilket gør det muligt for virksomheder over hele kloden at få adgang til markeder hurtigere end nogensinde før. Ved at bruge Rapyds uovertrufne betalingsnetværk og fintech som en serviceplatform kan virksomheder og forbrugere deltage i lokale og grænseoverskridende transaktioner på ethvert marked. Rapyd-platformen forener fragmenterede betalingssystemer på verdensplan ved at samle over 900 betalingsmetoder i over 100 lande. Rapyds investorer omfatter Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds og Tal Capital. Hvis du vil vide mere om virksomheden, der accelererer fintech as a service-revolutionen, kan du besøge www.rapyd.net , læse vores blog , eller følg os på LinkedIn og Twitter .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731908/Cross_Border_Commerce.jpg

Mediekontakter:

Headline Media

Raanan Loew

[email protected]

USA: +1 347 897 9276

SOURCE Rapyd