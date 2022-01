Rapyd Researchin mukaan vuonna 2022 93 % yrityksistä panostaa rajat ylittävään kauppaan

Liiketoiminnan merkittävimpiä haasteita ovat asiakashankinta, riskinhallinta ja paikalliset maksuratkaisut

Companies overwhelmingly view cross-border commerce as critical, either for capturing new opportunities or keeping up with competitors.

LONTOO ja MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 24. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd, maailmanlaajuinen finanssiteknologisia palveluita tarjoava yritys julkaisi tänään uuden raportin The 2022 Global State of Cross-Border Commerce (Rajat ylittävän kaupan tila maailmanlaajuisesti vuonna 2022), jossa arvioidaan yrityksien valmiutta rajat ylittävään kauppaan. Rajat ylittävän kaupan odotetaan kasvavan yhdistettynä 5 % vuosittain ja yltävän 153 biljoonaan dollariin maailmanlaajuisesti, ja se on vuonna 2022 etusijalla 93 %:lle selvitykseen osallistuneille pien- ja suuryrityksille eri puolilta Yhdysvaltoja ja Eurooppaa.

Syyt rajat ylittävään kauppaan panostamiseen vaihtelevat, mutta enemmän kuin puolet (51 %) yrityksistä pitää sitä välttämättömänä kilpailussa mukana pysymiseksi. Muita syitä rajat ylittävän kaupan suosioon ovat muun muassa uudet liiketoimintamahdollisuudet uusilla markkinoilla (57 %), pyynnöt potentiaalisilta asiakkailta uusilla markkinoilla (42 %), nykyisten markkinoiden penetraatio (33 %), myynnin väheneminen nykyisillä markkinoilla (26 %) ja taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen (24 %).

Vaikka mahdollisuudet ostaa ja myydä rajojen yli ovat yleistyneet, kaikenkokoiset kaikkien alojen organisaatiot kohtaavat erinäisiä esteitä penetroida ulkomaan markkinoita. 36 % yrityksistä pitää liiketoiminnan kannalta merkittävimpänä haasteena uusien asiakkaiden hankintaa ja 35 % puolestaan riskinhallintaa.

Rajat ylittävien päätösten tekijät ilmaisivat selkeästi, että tietoturvariskien hallinta (52 %) ja kyky vastaanottaa paikallisia maksuja (49 %) ovat rajat ylittävän kaupan kasvun kannalta kaikkein tärkeimpiä.

"Ei käy kiistäminen, että rajat ylittävä kauppa räjähtää käsiin, ja vaikka suuret ja pienet yritykset pitävät sitä tärkeänä, käytännössä monet organisaatiot kamppailevat vakavien liiketoiminnallisten haasteiden kanssa päästäkseen hyödyntämään tätä valtavaa mahdollisuutta", Rapydin toimitusjohtaja ja yksi perustajista Arik Shtilman sanoo. "Niistä 52 %:n yritysjoukosta, jotka pitävät riskinhallintaa tärkeimpänä rajat ylittävän kaupan kasvulle, vain 27 % on vastannut haasteeseen toimivaksi havaitulla ratkaisulla. Epäsuhta tulee esille kautta aineiston – yritykset tietävät, mitä tehdä, mutta eivät ole vielä ottaneet käyttöön tärkeimpiä työkaluja miljardien uusien asiakkaiden tavoittamiseksi ympäri maailman."

Muita tärkeitä havaintoja ja suosituksia raportissa ovat välttämättömät liiketoimintakäytännöt, kuten:

Konversion kannalta on äärimmäisen tärkeää lokalisoida digitaalisia elämyksiä: Verkkosivustojen aineistojen kääntäminen, valuuttojen esittäminen oikein, asiakaspalvelu ja paikallisten maksutapojen hyväksyminen ovat osa-alueita, joiden avulla lokalisaatio parantaa asiointielämystä ja rakentaa luottamusta ja uskottavuutta paikallisesti konversion saavuttamiseksi.

Verkkosivustojen aineistojen kääntäminen, valuuttojen esittäminen oikein, asiakaspalvelu ja paikallisten maksutapojen hyväksyminen ovat osa-alueita, joiden avulla lokalisaatio parantaa asiointielämystä ja rakentaa luottamusta ja uskottavuutta paikallisesti konversion saavuttamiseksi. Riskinhallinta kannattaa ulkoistaa siihen erikoistuneille toimijoille: Rajat ylittävää laajentumista harkitsevia yrityksiä huolestuttavat ennen kaikkea siihen liittyvät riskit. Taakka voi lievittää hyödyntämällä kumppaneita ja palveluntarjoajia, jotka erikoistuvat esimerkiksi turvallisuuteen, petosten ehkäisyyn ja henkilöllisyyden todentamiseen.

Rajat ylittävää laajentumista harkitsevia yrityksiä huolestuttavat ennen kaikkea siihen liittyvät riskit. Taakka voi lievittää hyödyntämällä kumppaneita ja palveluntarjoajia, jotka erikoistuvat esimerkiksi turvallisuuteen, petosten ehkäisyyn ja henkilöllisyyden todentamiseen. Rajat ylittävät hankkeet on hyvä sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan: Rajat ylittävissä hankkeissa organisaatioiden kannattaa pohtia, missä muualla yritys voisi käytäntöjä hyödyntää.

Rajat ylittävissä hankkeissa organisaatioiden kannattaa pohtia, missä muualla yritys voisi käytäntöjä hyödyntää. Raportti perustuu kyselytutkimukseen, jossa haastateltiin yli 900:aa rajat ylittävän kaupan päätöksentekijää niin PK- kuin suuryrityksissä kattavasti eri aloilta Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Tietoja Rapydistä

Rapyd on nopein tapa suorittaa paikallisia maksuja kaikkialla maailmassa, minkä ansiosta yritykset kaikkialla maailmassa pääsevät markkinoille nopeammin kuin koskaan aiemmin. Yritykset ja kuluttajat voivat tehdä paikallisia ja rajat ylittäviä maksutapahtumia kaikilla markkinoilla Rapydin vertaansa vailla olevan maksuverkoston ja fintech-palvelualustan avulla. Rapyd-alusta yhdenmukaistaa hajanaisia maksujärjestelmiä maailmanlaajuisesti yhdistämällä yli 900 maksutapaa yli 100 maassa. Rapydin sijoittajia ovat Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds ja Tal Capital. Mikäli haluat lisätietoja tästä fintech-palveluvallankumouksen edelläkävijäyrityksestä, vieraile osoitteessa www.rapyd.net, lue blogiamme tai seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä.

Valokuva – https://mma.prnewswire.com/media/1731908/Cross_Border_Commerce.jpg

Mediayhteydenotot:

Headline Media

Raanan Loew

[email protected]

US: +1 347 897 9276

SOURCE Rapyd