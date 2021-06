Rare Champagne dévoile son dernier millésime, Rare Millésime 2008, au cœur de la Galerie Aveline - Paris

« L'exposition dirigée par Camille Leprince et Marella elle-même nous permet d'inscrire les fondements de notre histoire. Nous sommes ravis d'en être au cœur. C'est comme un cadeau. » explique Maud Rabin, en charge de Rare Champagne.

Rare Champagne n'a déclaré que douze millésimes exceptionnels de Rare Millésimes Brut & Rosé depuis sa création en 1976 : Rare Millésime 1976, 1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2002, 2006 et 2008 et Rare Rosé Millésimes 2007 et 2008.

Chaque millésime n'est rien de moins qu'une œuvre d'art. Plus encore, chaque millésime est un travail de passion pour le Chef de caves, Régis Camus. Rare Millésime 2008 reflète l'harmonie entre l'état d'esprit de Régis Camus et ce que la nature a donné. Fidèle à la signature de Rare Champagne, la précision, pure et rectiligne, de Rare Millésime 2008 renferme un potentiel infini de croissance, de vivacité et de complexité. Toutes les sensations d'un printemps infini.

À propos de ce nouveau millésime, Régis Camus a déclaré :

« Rare Millésime 2008 est, pour moi, synonyme d'infini. La vivacité et la fraîcheur du millésime se révèlent en effet illimitées, riches, et toujours présentes. Sur le palais, elles s'élèvent, de plus en plus précises et harmonieuses. Déjà accompli pour la dégustation, ce millésime possède pourtant une complexité exceptionnelle et une personnalité minérale, ponctuées de notes orientales qui présagent une infinie longévité. »

Alors que la plupart des maisons de Champagne ont sorti leur Tête de Cuvées Brut 2008 en 2018, Régis Camus ne l'a pas fait, dégustant le vin en cave jusqu'à ce que son « travail de passion » soit prêt à être révélé aux amateurs de vin du monde entier en 2021.

