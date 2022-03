RARE CHAMPAGNE ENTRA NELL'ELENCO DELLE 30 MARCHE DI CHAMPAGNE PIÙ AMMIRATE AL MONDO

REIMS, Francia, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- La famosa rivista Drink International ha reso note le 30 marche di champagne presenti nella "World's Most Admired Champagne Brands". Per questa nona edizione, oltre 300 esperti di vino, tra cui Giles Fallowfield, hanno partecipato alla votazione.

Per la prima volta nella sua storia, Maison Rare Champagne è presente in questa ambita lista stilata da Drink International. Al 15° posto, Rare Champagne è anche l'unica maison a debuttare quest'anno. Questo rende omaggio al lavoro svolto dai team in Reims e in tutto il mondo per il riconoscimento di Rare Champagne come una maison a sé stante.

"È stato un percorso relativamente breve per Rare Champagne: diventato una marca indipendente solo alla fine del 2018, è riuscito ora a posizionarsi nella metà superiore della classifica delle marche più apprezzate."

- Giles Fallowfield

La nobile origine dello Rare Champagne risale a un tributo alla regina di Francia, Maria Antonietta, ed esprime il suo spirito rivoluzionario contro la banalizzazione dei millesimi. Negli ultimi quarant'anni, rare Champagne ha dichiarato solo dodici millesimi. Il nostro chef de cave Régis Camus, che è anche il più premiato del secolo, seleziona esclusivamente un'annata davvero singolare, quando la natura è stata imbrigliata, quando il tempo e l'esperienza svelano champagne eccezionali. La tiara disegnata da Arthus Bertrand che adorna la preziosa bottiglia presenta la vite trionfante che prevale sui capricci del tempo. Rare Champagne è un vino di pazienza, con un potenziale illimitato di espressione. Il tempo non è più un ostacolo, ma un vantaggio che sottolinea la personalità di ogni cuvée. Anno dopo anno, Rare Champagne esprime uno stile elegante: freschezza infinita, mineralità duratura, purezza radiosa e delicati contrasti. La scoperta di Rare Champagne ci introduce all'Art de Vivre francese, la cui eleganza senza tempo non conosce confini.

È stato chiesto a 300 esperti di indicare in ordine decrescente le cinque marche di champagne che ammiravano maggiormente. Le marche che compaiono nella lista sono tutte consolidate, prestigiose e apprezzate in tutto il mondo. Questo supplemento di Drinks International rende omaggio alle marche di champagne e ai loro team per il loro impegno e il duro lavoro.

