RARE CHAMPAGNE FAIT SON ENTREE DANS LE TOP 30 DES MAISONS DE CHAMPAGNE LES PLUS ADMIREES AU MONDE

REIMS, France, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le célèbre magazine Drinks International a dévoilé son traditionnel classement des 30 « World's Most Admired Champagne Brands ». Pour cette 9ème édition, plus de 300 experts en vin, dont Giles Fallowfield, ont participé aux votes.

Pour la première fois de son histoire, la Maison Rare Champagne est présente dans cette liste, la plus convoitée du magazine Drinks International. Classée 15ème, Rare Champagne est par ailleurs la seule Maison à faire son entrée cette année. Cette distinction vient honorer le travail accompli des équipes de Reims et du monde entier pour la reconnaissance de Rare Champagne en tant que Maison à part entière.

"Le parcours de Rare Champagne a été relativement court pour devenir une marque à part entière depuis seulement fin 2018 et se hisser dans la moitié supérieure de notre liste des marques les plus admirées."

- Giles Fallowfield

A PROPOS DE RARE CHAMPAGNE, L'EXCEPTION LA VRAIE.

Les origines nobles de Rare Champagne remontent à un hommage à la reine de France, Marie-Antoinette et exprime son esprit révolutionnaire luttant contre la banalisation des millésimes. Au cours des quarante dernières années, Rare Champagne n'a déclaré que douze millésimes. Notre chef de caves, Régis Camus, le plus récompensé du siècle, sélectionne les années singulières, atypiques, où la nature a été apprivoisée, où le temps et l'expertise dévoilent des champagnes d'exception. La tiare imaginée par Arthus Bertrand ornant le précieux flacon met en scène la vigne triomphante qui domine les caprices du temps. Rare Champagne est un vin de patience, au potentiel d'expression illimité. Le temps n'est plus un obstacle mais un bénéfice qui met en valeur la personnalité de chaque millésime. S'épanouissant année après année, Rare Champagne exprime un style élégant : une fraîcheur infinie, une minéralité persistante, avec une pureté éclatante et des contrastes subtils. Découvrir Rare Champagne est une introduction à l'Art de Vivre à la française, dont l'élégance intemporelle ne connaît pas de frontières.

A PROPOS DE LA LISTE « WORLD'S MOST ADMIRED CHAMPAGNE BRANDS » MAGAZINE DRINKS INTERNATIONAL

Chacun des 300 experts a été invité à sélectionner les cinq marques de champagne qu'ils admirent le plus par ordre décroissant. Les marques présentes dans cette liste sont toutes bien établies, prestigieuses et largement appréciées dans le monde entier. Ce supplément du magazine Drinks International vient récompenser les marques de champagne et leurs équipes pour leurs engagements pris ainsi que leur travail constant.

