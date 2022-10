RARE CHAMPAGNE PRESENTA IL SUO RARE ROSÉ MILLÉSIME 2012 LA RINOMATA MAISON COLLABORA CON WILLIAM AMOR, ARTISTA CREATORE DI GIOIELLI ECOLOGICI PER UN NUOVO PROGETTO DI BENEFICENZA

REIMS, Francia, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/-- Rare Champagne è lieta di presentare una collezione unica di bottiglie Mathusalem di Rare Rosé Millésime 2012, firmata da William Amor, un artista eccezionale, che trasforma i materiali di scarto in creazioni artistiche, dando loro una seconda vita e rendendoli ancora più belli di prima.

Rare Champagne, The True Exception

Avviata a novembre 2021, la collaborazione mira a mettere "l'arte al servizio dell'ambiente", sensibilizzando le persone sui problemi ambientali, trasformando materiali plastici abbandonati in delicate opere d'arte floreale. "Per lo stilista si tratta di una collaborazione creativa, artistica e solidale in onore della Natura", afferma Maud Rabin, Direttrice di Rare Champagne.

Rare Champagne ha collaborato con l'artista francese William Amor per Les Créations Messagères, una collezione di bottiglie Mathusalem di Rare Rosé Millésime 2012, la cui struttura rivela un bouquet eccezionale. Per produrre queste opere d'arte sono stati utilizzati solo materiali riciclati provenienti da Rare Champagne, combinati con quelli dell'artista.

"Volevo esprimere gli aromi del Rare Rosé Millésime 2012, interpretare la sua eleganza come quella di un gioiello reale, la tiara, ..." ha affermato l'artista quando gli è stato chiesto di descrivere questa creazione unica. Il tappo in alluminio riciclato diventa il fiore e la foglia dell'albero di ciliegio e della vite; un sacchetto in plastica recuperata, non saldato e poi essiccato in stile italiano, colorato con pigmenti prima di essere stropicciato e strappato, diventa un fiore. Tra la goffratura e l'incastonamento della gemma, William Amor prende delle particelle solide dalle vasche dello champagne e le trasforma in pendenti di cristallo chiamati "Les Joyaux de la Couronne"; districa delle reti da pesca per creare i pistilli. Veri pezzi d'arte, ogni Création Messagère sarà messa all'asta per sostenere delle fondazioni dedicate all'ambiente.

Di recente certificata B Corp, Rare Champagne riafferma il suo impegno per un futuro sostenibile e la sua posizione come azienda mission-driven, partecipando attivamente a un nuovo movimento globale per un'economia più rigenerativa, equa e inclusiva. La collaborazione con William Amor fa parte di questo impegno per un pianeta più bello, che è insito nell'intero approccio della casa.

INFORMAZIONI SU RARE ROSÉ MILLÉSIME 2012

Rare Rosé Millésime 2012 aggiunge una nuova dimensione allo stile della Maison. Il suo gusto distintivo riunisce tre famiglie diverse di aromi in perfetto equilibrio: floreale, fruttato e speziato, la cuvée è un vero virtuosismo. Nonostante le difficili condizioni atmosferiche del 2012, Rare Champagne dimostra ancora una volta la sua competenza e la sua eccezionale visione con il Rare Rosé Millésime 2012, risultato dell'ambiziosa sfida di creare un blend con un'annata memorabile.

INFORMAZIONI SU WILLIAM AMOR

William Amor, artista autodidatta, ha vinto il gran premio Città di Parigi 2019 per i Talenti emergenti nella categoria Arti e Artigianato ed è stato premiato dalla fondazione Banque Populaire. Con il suo lavoro, crea nuovi progetti di grande significato ogni giorno, trasformando ciò che molti considerano rifiuti in squisite opere d'arte. William Amor ha fondato Les Créations Messagères per sensibilizzare il pubblico sui problemi ambientali, trasformando i materiali plastici abbandonati che causano inquinamento in delicate opere floreali, ognuna delle quali è intrisa della sua filosofia e trasmette un forte messaggio di consapevolezza ambientale.

INFORMAZIONI SU RARE CHAMPAGNE

La nobile origine di Rare Champagne risale a un tributo alla regina di Francia, Maria Antonietta ed esprime il suo spirito rivoluzionario contro la banalizzazione dei vini millesimati. Negli ultimi quarant'anni, Rare Champagne ha dichiarato solo dodici millesimati. Régis Camus ha affidato a Maud Rabin il ruolo di Direttrice di Rare Champagne e ha nominato Emilien Boutillat maestro di cantina di Rare Champagne & Piper Heidsieck, con la perpetuazione del know-how e dello stile distintivo del vino Rare Champagne. La tiara disegnata da Arthus Bertrand, che adorna la preziosa bottiglia, presenta la vite trionfante che prevale sui capricci del tempo. Rare Champagne è un vino da lungo invecchiamento, con un potenziale illimitato di espressione. Anno dopo anno, Rare Champagne si apre ed esprime uno stile elegante: freschezza infinita, mineralità duratura, purezza radiosa e delicati contrasti. La scoperta del Rare Champagne ci introduce all'art de vivre francese, la cui eleganza senza tempo non conosce confini.

