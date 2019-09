Ras Al Khaimah se candidata a novo recorde mundial no Guinness com os mais deslumbrantes fogos de artifício nas celebrações do Ano Novo em 2020

Planejado para superar todas as celebrações com fogos de artifício recordistas, promovidas por Ras Al Khaimah nos últimos anos, a #RAKNYE2020 promete ser uma façanha surpreendente, em que espetáculo pirotécnico, fogos de artifício e exibições de luzes a laser irão criar uma fascinante experiência.

A #RAKNYE2020 terá drone pirotécnico para fogos de artifício nunca vistos antes, começando com a contagem regressiva e culminando com os principais pontos de referência de Ras Al Khaimah sendo recriados no céu. Haverá uma exibição especial de cápsulas aéreas de fogos de artificio japonesas. As duas novas experiências deverão estabelecer dois recordes mundiais do Guinness.

A #RAKNYE2020 será ainda mais especial neste ano com participação de diversas celebridades, incluindo grandes intérpretes do mundo árabe, que irão fazer apresentações musicais impressionantes. Informações sobre o evento e vendas de ingresso serão divulgadas em outubro.

A Ilha Al Marjan em Ras Al Khaimah irá mais uma vez servir como o centro de entretenimento e festividades vívidos nessa Noite de Ano Novo, com fogos de artifício iluminando os céus noturnos desde o mar. A exibição pitoresca de fogos de artifício poderá ser vista de diversos pontos de observação.

Várias entidades governamentais em Ras Al Khaimah, incluindo Marjan, a Polícia de Ras Al Khaimah, a Assessoria de Imprensa do governo de Ras Al Khaimah, o Departamento de Desenvolvimento de Turismo de Ras Al Khaimah, a Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah, Obras Públicas, Município de Ras Al Khaimah, Al Hamra e outros estão colaborando para organizar mais uma celebração irresistível.

Um porta-voz do comitê de organização disse: "Tendo elevado os padrões através de recursos avançados e visitantes recebidos de todas as partes do mundo nos últimos anos, assumimos o compromisso de oferecer outro espetáculo inovador, nunca antes visto, nas celebrações do Ano Novo em 2020".

A celebração do Ano Novo de 2019 em Ras Al Khaimah recebeu centenas de milhares de visitantes de todo o mundo e também estabeleceu dois recordes mundiais do Guinness, nas categorias "Mais longa sequência de fogos de artifício" e "Mais longa linha reta de fogos de artifício", enquanto a celebração de 2018 estabeleceu o novo recorde mundial na categoria "Mais longa cápsula aérea de fogos de artifício".

