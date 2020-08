Rasant wachsende MuslimMatch.com-App nun in neun Sprachen verfügbar, einschließlich Englisch, Französisch, Deutsch, Malay und Spanisch

Die App, die ursprünglich im Juli 2018 in englischer Sprache veröffentlicht wurde, konnte in den USA, in Großbritannien sowie in weiteren europäischen Ländern und im Nahen Osten auf ein phänomenales Wachstum blicken. Sie wurde innerhalb kürzester Zeit zu der am schnellst wachsenden App in diesen Regionen.

Einige interessante Funktionen von MuslimMatch.com

Weibliche Nutzer können sehen, wer ihr Profil besucht oder mit einem „Like" versehen hat

Weibliche Nutzer können mit Profilen, bei denen es sich um ein sogenanntes „Match" handelt, umgehend einen Chat beginnen

Funktionen zur Selfie- und Telefonverifizierung gewährleisten Nutzersicherheit

Profile werden zu 100 % handgeprüft, um unseriöse Benutzer zu entfernen

Erweiterte Filterfunktionen ermöglichen die Suche nach Profilen, die sowohl den Lebensgewohnheiten als auch religiösen Praktiken von Mitgliedern entsprechen

Da Benutzer in ihren Feedbacks anmerkten, dass sie die App in ihrer Muttersprache bevorzugen würden, entschied MuslimMatch sich dafür, den multilingualen Weg einzuschlagen.

MuslimMatch ist derzeit damit beschäftigt, weitere Sprachen wie Arabisch hinzuzufügen, die Kunden für ihre Suche auswählen können.

Die Dienste werden für iOS- und Android-Plattformen verfügbar sein.

Informationen zu MuslimMatch.com

MuslimMatch gilt als am schnellstwachsende Kontaktvermittlungs-App für Muslime weltweit. Die Kontaktvermittlungs-Websites mit Hauptsitz in Dubai umfassen ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com und MalaysianMuslimMatch.com. Die Anwendung ist aktuell in neun Sprachen über iOS und Android verfügbar.

Matrimony DMCC

Nr.: 903, Fortune Executive Tower,

Jumeirah Lake Towers,

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Besuchen Sie https://www.muslimmatch.com/

Für Anfragen kontaktieren Sie bitte: [email protected]

