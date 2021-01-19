Раскройте свой творческий потенциал с помощью приложения FlipaClip в AppGallery сегодня

FlipaClip предлагает широкий выбор мощных, но интуитивно понятных инструментов для рисования и анимации, позволяющих пользователям с легкостью создавать высококачественные анимационные видеоматериалы независимо от навыков. От незаменимых инструментов, таких как "Кисти" и "Заполнение", до расширенных функций, таких как "Луковая шелуха" и "Просмотр фрагментов", пользователи AppGallery обнаружат, что FlipaClip представляет собой многофункциональное приложение, которое делает анимацию увлекательной и удобной для изучения.

Разработчики компании Visual Blasters заинтересованы в том, чтобы помочь пользователям вывести свои анимационные навыки на новый уровень. Именно поэтому приложение включает в себя такие функции, как редактирование звуков, многоуровневая анимация и управление временными рамками. В качестве примера приложенных ими усилий приложение FlipaClip может похвастаться процветающими сообществами создателей в различных социальных сетях, к которым могут присоединиться и получать вдохновение пользователи. Команда Visual Blasters также проводит частые конкурсы с привлекательными призами для определения творческого потенциала своего сообщества.

«Мы рады поддерживать партнерские отношения с компанией Huawei и представить одно из самых мощных анимационных и дизайнерских приложений потребителям в AppGallery, — заявил глава и соучредитель компании Visual Blasters Джонатан Месон (Jonathan Meson). — Поддержка со стороны AppGallery в процессе разработки была огромной. Мы впечатлены стремлением команды помочь нам добиться успеха на всех уровнях, от интеграции до процесса обеспечения качества».

Основные возможности HMS повышают качество анимации FlipaClip

Стремясь обеспечить наилучшее качество анимации в приложении FlipaClip для пользователей AppGallery, команды по разработке планшетов и облачных сервисов компании Huawei тесно сотрудничали с разработчиками компании Visual Blasters в целях оптимизации приложения для флагманского планшета Huawei — HUAWEI MatePad Pro. Приложение не только органично работает на планшете, но и обеспечивает поддержку стилуса Huawei ― HUAWEI M-Pen. Приложение интегрировано с несколькими основными возможностями Huawei Mobile Services (HMS), такими как аналитика, покупка в приложении, a/b тестирование и настройка дистанционного доступа. Благодаря дистанционным настраиваемым изменениям FlipaClip может выводить на сервер обновления, позволяющие компании Visual Blasters непрерывно повышать качество работы приложений без необходимости обновления приложений пользователями.

AppGallery — один из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу. AppGallery — открытая и инновационная платформа для распространения приложений, доступная для всех и каждого.

AppGallery высоко ценит значимость и вклад своих разработчиков, а компания Huawei всецело ориентирована на обеспечение их успеха. AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

Приложение FlipaClip теперь доступно для скачивания в магазине приложений AppGallery по адресу https://appgallery.huawei.com/#/app/C102999751.

Более подробная информация представлена на сайте Huawei Developer по адресу https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1422613/FlipaClip.jpg

Related Links

https://appgallery.huawei.com



SOURCE AppGallery