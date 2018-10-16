Расширенная тест-система HbA1c от Beckman Coulter обеспечивает повышенную точность диагностики диабета

Новая панель получила сертификат СЕ и одобрение американского управления FDA по форме 501(k)

БРЕЯ (BREA), Калифорния, 7 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Beckman Coulter, международный лидер отрасли клинической диагностики, сегодня представила новейшее пополнение в своем ассортименте комплексных биохимических тест-систем - полностью автоматизированную расширенную панель для анализов на гликированный гемоглобин (HbA1c). Новая тест-система позволяет лабораториям со средними и высокими рабочими потоками предоставлять клиницистам высокоточный инструмент для диагностики диабета, долгосрочного мониторинга гликемии и выявления пациентов, входящих в группу риска развития диабета.

Расширенная панель для анализа HbA1с, совместимая с анализатором DxC 700 AU, повышает эффективность работы лаборатории, устраняя необходимость ручной пробоподготовки. Благодаря этой инновационной разработке, лаборатории могут интегрировать анализ цельной крови в имеющиеся рабочиепроцессы и операции со STAT-образцами, тем самым сокращая время выполнения исследований.

«Ранняя диагностика диабета повышает шансы предотвратить развитие опасных осложнений, требующих дорогостоящего лечения, - комментирует Пунит Сарин (Puneet Sarin), старший вице-президент по направлениям клинической химии и иммунохимии компании Beckman Coulter. - Принимая во внимание тот факт, что диабет не диагностируется в 50% случаев, существует насущная потребность в выявлении и оказании надлежащей медицинской помощи людям, страдающим от этого заболевания. Мы разработали расширенную тест-систему на гликированный гемоглобин, чтобы удовлетворить эту потребность и обеспечить медицинских специалистов клинически эффективными результатами, необходимыми для диагностики и мониторинга диабета».

На сегодняшний день по всему миру с диабетом живут 425 млн человек - это 8,8% всего взрослого населения планеты в возрасте от 20 до 79 лет. Если текущие тенденции роста заболеваемости сохранятся, к 2045 году число диабетиков в данной демографической группе достигнет 629 млн человек.

Определение уровня HbA1c в крови является важным средством диагностики диабета и мониторинга эффективности диетических ограничений, а также терапевтических методов контроля заболевания. Как показывают последние валидационные исследования, новая расширенная панель анализа на гликированный гемоглобин демонстрирует эффективность мирового уровня «Шесть сигма». Высокий результат по системе «Сигма» обусловлен малым количеством аналитических ошибок и спорных результатов.

Новая тест-система HbA1c от Beckman Coulter наглядно подтверждает неизменное стремление компании к развитию медицины с помощью эффективных продуктов и решений в области наиболее распространенных рисков для здоровья, требующих дорогостоящего лечения. Инновационная аналитическая панель уже получила одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США по форме 501(k) и европейский сертификат CE. Система совместима с новым химическим анализатором Beckman Coulter DxC 700 AU.

Для получения дополнительной информации о комплексном портфеле биохимических и иммунохимических систем Beckman Coulter посетите веб-сайт https://BeckmanCoulter.com/hemoglobin-a1c .

О компании Beckman Coulter Diagnostics

Beckman Coulter Diagnostics помогает медицинским специалистам и сотрудникам лабораторий предоставлять пациентам высококлассное медицинское обслуживание благодаря постоянному доступу к точной диагностической информации. Компания с 80-летней историей активно сотрудничает с организациями сферы здравоохранения. Наши гибкие инструменты, комплексные диагностические тесты и услуги по управлению бизнесом завоевали доверие больниц, лабораторий и других медицинских учреждений по всему миру. Мы разделяем стремление наших клиентов к постоянному совершенствованию и высококачественному уходу за пациентами, поскольку верим, что повышение эффективности и результативности лечения приносит пользу всем пациентам и позволяет нам создавать медицину будущего для всех и каждого.

© 2019 Beckman Coulter. Все права защищены. Beckman Coulter, стилизованный логотип, наименования продуктов и сервисные знаки Beckman Coulter, упоминаемые в данном пресс-релизе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Beckman Coulter, Inc. в США и других странах мира.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo.jpg

Related Links

https://www.BeckmanCoulter.com



SOURCE Beckman Coulter Diagnostics