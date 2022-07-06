Расширяя мировой рынок, GWM TANK проводит конференцию по бренду в Саудовской Аравии

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GWM

Jul 06, 2022, 12:58 ET

БАОДИН, Китай, 6 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 3 июля GWM TANK провели в Саудовской Аравии конференцию, на которой клиентам по всему миру были официально представлены две звездных модели GWM TANK300 и GWM TANK500.

Конференция проходила под тематическим названием «Безграничный потенциал». Бренд TANK создал новую категорию внедорожников для покупателей по всему миру. Также аудитории были представлены атрибуты бренда — роскошь, внедорожная мобильность и функция интеллектуального внедорожника.

Expanding the Global Market, GWM TANK Holds the Brand Conference in Saudi Arabia
Expanding the Global Market, GWM TANK Holds the Brand Conference in Saudi Arabia

«Продукция TANK будет охватывать все потребности в поездках и удовлетворять нужды пользователей на различных уровнях», — заявил генеральный директор по Ближневосточному региону компании GWM Дэвид Сюй (David Xu).

«Состоялся первый запуск за пределами Китая. Это свидетельствует о признании саудовским рынком и уверенности компании GWM в успехе этого бренда», — заявил г-н Файсал Аль Курайши (Faisal Al Quraishi), старший представитель местного торгового представительства.

В то же время GWM TANK300 был официально открыт для предварительного заказа, а еще одна тяжелая модель, GWM TANK500, также была представлена широкой публике.

GWM TANK высоко ценит роскошь и комфорт. В обеих моделях, представленных на выставке, используется несколько схем звукоизоляции и шумоподавления, что позволяет пользователям наслаждаться высоким качеством тишины даже в шумном окружении. Сидения в высокотехнологичной версии GWM TANK300 обеспечивают максимальный комфорт водителю и пассажирам благодаря мягкой и нежной коже кресел и другим конструктивным особенностям.

Модели этого бренда также обладают повышенной проходимостью. Обе представленные модели оснащены множеством специализированных внедорожных устройств, таких как механическая блокировка дифференциала передних и задних осей с электронным управлением. Когда автомобиль застрял на дороге с глубокими выбоинами и одно колесо проскальзывает, водитель может использовать кнопку электрического управления, чтобы заблокировать дифференциал и быстро выбраться.

Функция интеллектуального внедорожника — еще одно выдающееся достижение этого бренда. Продукция изготавливается на основе «Платформы GWM TANK». Эта платформа имеет три достоинства — мощность, функция интеллектуального внедорожника и высокая надежность. Что касается функции интеллектуального внедорожника, обе модели оснащены системой помощи при езде по бездорожью Crawl Control, которая может облегчить и повысить безопасность вождения. При активации этой системы транспортное средство может автоматически осуществлять управление мощностью и торможение. Для безопасного и плавного прохождения дороги водителю необходимо управлять только направлением движения.

В настоящее время GWM TANK уже пользуется популярностью на китайском рынке с момента его выпуска. Согласно отчету о продажах, опубликованному компанией GWM, для внедорожников GWM TANK уровень проникновения на рынок уже превышает 50% во внедорожном сегменте Китая после их выпуска около года назад.

В этом году компания GWM планирует запустить GWM TANK500 в Саудовской Аравии. Обе модели TANK, GWM TANK300 и GWM TANK500, будут последовательно выпускаться на других мировых рынках, включая Австралию, Южную Африку, Юго-Восточную Азию и Южную Америку, распространяя волны «тренда TANK» по всему миру.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1853422/Tank300_Final_B_2.mp4

SOURCE GWM