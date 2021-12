Rastreabilidade essencial para garantir a produção sustentável de óleo de palma em escala

"A rastreabilidade nos ajuda a construir relacionamentos mais sólidos e confiança junto aos fornecedores. A rastreabilidade da informação também nos permite ampliar e ser realisticamente ambiciosos em nossas intervenções, especialmente com pequenos produtores", disse Anita Neville, diretora de sustentabilidade e comunicações da GAR, no painel de discussão on-line da empresa que teve como tema Promovendo a Sustentabilidade no Setor de Óleo de Palma por meio da Transformação da Cadeia de Suprimentos .

Anita acrescentou: "Acreditamos que esses esforços não são apenas bons para nosso negócio, mas também apoiam o fortalecimento deste setor vital para a Indonésia, ajudando-o a ser mais produtivo, eficiente e competitivo, por meio da adoção de práticas de produção reconhecidas e sustentáveis."

Desde 2015, a GAR detém 100% de visibilidade em todas as fábricas de fornecedores que entregam óleo de palma em nossas seis refinarias. Ter uma visão abrangente de todos os fornecedores, subfornecedores da GAR, bem como as conexões entre eles, permite que a empresa colabore e invista para tornar toda a cadeia de suprimentos mais resiliente e mais sustentável.

Além do esforço de rastreabilidade, a GAR realiza o monitoramento e avaliação regulares de seus fornecedores de óleo de palma bruto (CPO) e óleo de palmiste (PKO), para garantir que compreendam e cumpram os princípios de sustentabilidade dentro da política Social e Ambiental da GAR (GSEP).

"Graças ao programa SMART REACH - Remote Engagement, Assessment and Conference (call) from Home (Engajamento, Avaliação e Teleconferência) por meio de uma videoconferência, de março de 2020 a outubro de 2021, realizamos avaliações de cerca de 72 fábricas de óleo de palma (PKS). Este número representa o dobro do total de visitas diretas ao local no mesmo período que fizemos no ano passado", disse Wahyu W. Wijayanti, diretor de produção rastreável e transparente.

A rastreabilidade também é um forte impulsionador comercial. Os clientes estão cada vez mais exigentes e querem saber a origem de suas matérias-primas. A fim de garantir volumes rastreáveis, os clientes estão dispostos a pagar um preço competitivo, comprometer-se com grandes aquisições ou fazer contratos de longo prazo. A colaboração entre clientes, fornecedores e outras partes interessadas do setor é essencial para se obter um setor sustentável de óleo de palma como um todo.

Mais de 40% das plantações de palma na Indonésia são administradas por cerca de dois milhões de pequenos produtores. "Como empreendedores, entendemos os benefícios de longo prazo deste mapeamento da cadeia de suprimentos. Atenderemos à demanda do consumidor por rastreabilidade de produtos, ao mesmo tempo em que participaremos da criação de um setor mais sustentável, ajudando pequenos produtores independentes que precisam de suporte para implementar melhores práticas agrícolas", disse Sulianto, gerente de sustentabilidade do PT Sugih Riesta Jaya, fornecedor terceirizado da GAR.

Esse esforço, bem como outros compromissos do GSEP, são reconhecidos por uma variedade de partes interessadas, sendo que por meio de sistemas de relatórios e divulgação, como o CDP, a empresa pode comparar seu desempenho. "Reportar as melhores práticas em gestão de riscos ambientais por meio da plataforma CDP permite que as empresas identifiquem, avaliem, gerenciem e informar suas ações para lidar com as mudanças climáticas, gerenciar o desmatamento e garantir a segurança da água. Nos últimos três anos, a GAR alcançou uma pontuação de nível de liderança no setor de silvicultura, refletindo sua posição de liderança no setor de óleo de palma", disse Rini Setiawati, gerente sênior, florestas e CDP.

Confira as conquistas completas da GAR no Relatório de Sustentabilidade de 2020.

Sobre a Golden Agri-Resources Ltd (GAR)

A GAR é uma das principais empresas de plantio de óleo de palma com uma área total cultivada de 536.877 hectares (incluindo pequenos produtores de plasma) até 30 de junho de 2021, localizada na Indonésia. A empresa possui operações integradas com foco na produção e distribuição de um extenso portfólio de produtos à base de palma. Fundada em 1996, a GAR foi listada na Singapura Exchange em 1999 e possui uma capitalização de mercado de US$ 2,2 bilhões em 30 de junho de 2021. A Flambo International Limited, uma empresa de investimento, é atualmente a maior acionista da GAR, com participação de 50,52%.

A GAR tem várias subsidiárias, incluindo a PT SMART Tbk, que foi listada na Bolsa de Valores da Indonésia em 1992. A GAR está focada na produção responsável de óleo de palma. Na Indonésia, suas atividades principais incluem o cultivo e a colheita de palmeiras; processamento de cacho de frutas frescas em óleo de palma bruto (CPO) e caroço de palma; refino do CPO em produtos de valor agregado, como óleo de cozinha, margarina, gordura vegetal, biodiesel e oleoquímicos; bem como a comercialização de produtos de palma em todo o mundo. Os produtos da GAR são entregues a uma base de clientes diversificada em mais de 70 países por meio de sua rede de distribuição global com recursos de envio e logística, marketing de destino, refino em terra e operações ex-tanque em muitos países. A GAR também tem negócios complementares, como produtos à base de soja na China, produtos à base de girassol na Índia, além de negócios no setor de açúcar.

