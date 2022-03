Rastreador de investimentos Delta lança explorador de NFTs como parte da aceleração de NFTs

Primeiro aplicativo que permite a você visualizar seus NFTs juntamente com o restante do seu portfólio de investimentos

O Delta também permitirá que os usuários visualizem e explorem coleções de NFTs

GHENT, Bélgica, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Delta, o rastreador de investimentos, anunciou hoje que está se expandindo para NFTs, permitindo que os usuários explorem NFTs juntamente com suas ações, criptomoedas e participações em fundos.

O Delta é um explorador de múltiplos ativos que oferece aos usuários uma visão geral única, clara e completa de seu portfólio de investimentos. O aplicativo permite que os usuários visualizem e monitorem suas criptomoedas, ações, NFTs e fundos em um só lugar e lhes fornece as ferramentas e os gráficos para que lidem com suas finanças com sucesso e tomem melhores decisões agora e no futuro.

Os usuários poderão conectar sua carteira Web3 ao aplicativo Delta e monitorar seus NFTs juntamente com seus outros ativos1. Por ora, apenas as carteiras da Ethereum estarão ativas, com a possibilidade de adicionar múltiplas blockchains ainda este ano. Os usuários poderão visualizar os NFTs que possuem, mas também explorar e acompanhar mais de 18 milhões de NFTs.

Nicolas Van Hoorde, CEO da Delta, disse: "A maioria dos investidores de varejo de hoje está equilibrando vários aplicativos financeiros, tornando realmente difícil ter uma visão geral precisa de seus investimentos. Com conexões a mais de cinco mil bancos e corretoras, o Delta é o primeiro aplicativo a oferecer aos usuários uma visão completa de seus investimentos - incluindo NFTs - em um só lugar."

2021 foi o ano em que os NFTs realmente se tornaram populares. De acordo com um recente relatório da NonFungible.com, o valor total de todas as transações de NFTs em todo o mundo saltou 21.350%, passando de 82,5 milhões de dólares em 2020 para mais de 17 bilhões de dólares em 2021.

"O Delta ajuda as pessoas a tomarem boas decisões financeiras, oferecendo-lhes uma visão geral de seus ativos e fornecendo todas as ferramentas necessárias para analisar seu patrimônio. Embora os NFTs não sejam ativos de investimento clássicos, acreditamos que farão parte do patrimônio de muitos consumidores e que, portanto, estão incrivelmente entusiasmados em adicioná-los ao universo Delta. Sempre nos orgulhamos de nosso belo design e esperamos que os usuários gostem de poder visualizar seus NFTs e descobrir novas coleções por meio de nosso aplicativo", continuouNicolas Van Hoorde.

Em 13 de abril, às 13h (6 p.m. CET), o Delta realizará um webinar ao vivo sobre NFTs, com o CEO do Delta, Nicolas Van Hoorde e Bert Dries, conhecido como Musketon, um artista belga que se tornou um milionário de criptomoedas da noite para o dia vendendo seus próprios NFTs. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo delta.app/webinar.

O Delta faz parte da eToro, a rede líder de investimentos sociais com mais de 27 milhões de usuários registrados.

Notas aos editores

Para saber mais sobre o aplicativo Delta, acesse www.delta.app ou baixe o aplicativo na App Store para usuários da Apple, ou Google Play para usuários do Android.

1 Sujeito à análise do iOS da Apple

Sobre o Delta

O Delta é o único aplicativo do mercado que dá aos investidores uma visualização ao vivo de tudo que está em seus portfólios. O aplicativo para smartphones, com sede na Bélgica, é sincronizado com carteiras de criptomoedas e portfólios de ações, colocando-os em uma visão geral conveniente e prática, na qual os usuários podem ver rapidamente o valor total de seus investimentos. Com uma equipe de 27 pessoas, desde 2017, o Delta vem ajudando mais de três milhões e meio de investidores do mundo todo a tomar as decisões certas de maneira fácil. Desde 2019, o Delta faz parte da eToro, a rede líder de investimentos sociais.

Mais informações: www.delta.app

