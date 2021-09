RateGain conclut un accord pour acquérir myhotelshop afin d'aider les hôtels à optimiser leur acquisition de clients

L'accord s'inscrit dans la mission de RateGain de devenir la principale plateforme de maximisation des revenus pour le secteur de l'hôtellerie et des voyages. Tandis que la pandémie de COVID-19 accélère la numérisation des interactions avec les clients, selon Phocuswright, 9 voyageurs sur 10 planifient et réservent leurs voyages en ligne. L'étude montre également que la plupart des voyageurs n'achètent et ne réservent pas à partir de la même source : la majorité des acheteurs en ligne effectuent des recherches auprès d'agences de voyage en ligne et réservent sur les sites web des hôtels. Face à la multiplicité des canaux, notamment les intermédiaires, les métarecherches et les agences de voyage en ligne, les hôtels s'efforcent d'élaborer une stratégie de distribution optimale qui leur permette d'augmenter le nombre de réservations et de réduire les coûts d'acquisition.

Les hôtels ont donc besoin d'abandonner les systèmes disparates et de faire appel à un fournisseur unique qui les aide à mieux contrôler l'acquisition de clients et à réduire leur dépendance vis-à-vis d'un seul canal. myhotelshop offre une plateforme de rapports en ligne, de gestion des offres et d'intelligence des campagnes pour les éditeurs de métamoteurs et autres produits de voyage qui permet aux hôtels, aux agences de voyage en ligne et aux agences clientes d'atteindre plus de clients avec des rendements plus élevés.

Commentant cet accord, Bhanu Chopra, fondateur de RateGain, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ullrich et l'équipe de myhotelshop au sein de la famille RateGain. Cette fusion permettra de relever un défi majeur auquel l'industrie est confrontée dans ce monde post-COVID qui connaît une numérisation accrue. La nécessité de se numériser est de plus en plus chaotique et notre objectif est de simplifier la gestion de la stratégie d'acquisition des hôtels et de leur permettre de débloquer de nouveaux revenus. »

Ullrich Kastner, PDG et fondateur de myhotelshop, a ajouté : « Avec RateGain, nous avons trouvé un partenaire qui nous aide à faire évoluer notre technologie et notre modèle économique à l'échelle mondiale, tout en conservant notre marque et notre culture d'entreprise telles quelles. Notre personnel, nos clients et nos partenaires comptent sur le fait que nous restons ce que nous sommes. Il est tout aussi important pour eux que nous maintenions notre trajectoire de croissance, afin de conserver notre avance dans le domaine du méta-marketing et du marketing en ligne pour les hôtels. Nous aspirons à être le premier logiciel de marketing pour les hôtels individuels et les chaînes de taille moyenne et la fusion avec RateGain nous aidera à renforcer cette vision dans un cadre technologique solide. »

À propos de RateGain :

RateGain est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour l'industrie des voyages et de l'hôtellerie, offrant des solutions de voyage et d'hôtellerie qui génèrent de nouveaux revenus chaque jour. Nous sommes l'un des plus grands agrégateurs de points de données au monde pour le secteur de l'hôtellerie et du voyage (source : rapport Phocuswright). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.rategain.com .

À propos de myhotelshop

Créée en janvier 2012, basée à Leipzig, en Allemagne, myhotelshop fournit des solutions pour augmenter les ventes directes d'hôtels et en faire un canal de distribution rentable en optimisant, gérant et distribuant le contenu et les campagnes des hôtels aux partenaires de la demande et en favorisant le succès en ligne de ses partenaires hôteliers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.myhotelshop.com .

