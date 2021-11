RateGain lance Content.AI, une plateforme d'IA de bout en bout pour les hôtels afin de rendre la gestion du contenu transparente

BARCELONE, Espagne, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited, fournisseur de solutions SaaS pour le voyage et l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de Content.AI, une solution SaaS en libre-service alimentée par l'IA pour aider les hôtels à gérer, optimiser, améliorer ainsi que distribuer le contenu à travers les partenaires de demande pour résoudre des conversions plus élevées.

Depuis le début de l'année 2021, RateGain lance des solutions alimentées par l'IA, dont l'objectif est d'aider les hôtels à mieux contrôler l'acquisition de clients et à favoriser la récupération. Alors que le premier semestre de 2021 était axé sur la fourniture de solutions permettant au secteur de faire des prévisions plus précises en l'absence de données historiques cohérentes, RateGain se concentre désormais sur l'aide aux hôtels pour améliorer les conversions sur tous les canaux en offrant une expérience de marque cohérente.

Avec le retour des voyages, les clients potentiels se tournent vers les canaux en ligne et les hôtels pour obtenir des informations précises sur les équipements des chambres, les normes de santé et d'hygiène ainsi que sur l'expérience globale. Selon une étude récente de McKinsey, dans le monde post-pandémie, les clients sont plus enclins à fournir des commentaires extrêmes si le séjour ne répond pas à leurs attentes ; il est donc plus important pour les hôtels de communiquer la bonne expérience sur tous les canaux.

Avec Content.AI, les hôtels de toutes tailles disposent d'une plateforme qui les aide à relever le triple défi de l'exhaustivité, de la cohérence et des conversions. Les hôtels et les chaînes hôtelières ont eu du mal à maintenir un contenu de haute qualité sur toutes les propriétés en un seul endroit et le processus a impliqué de multiples équipes gérant des composants de contenu tout en travaillant avec des partenaires de demande disparates - ce qui rend extrêmement difficile la collecte, la mise à jour et la gestion des données.

Ce contenu incohérent est mis à jour manuellement sur l'extranet de chaque partenaire de la demande et le processus répétitif introduit des erreurs, ce qui rend les informations sur les partenaires de la demande incorrectes, incomplètes et incohérentes.

Content.AI résout tous ces problèmes pour améliorer les conversions

L'augmentation permet aux hôtels d'améliorer le niveau du contenu avec un minimum d'intervention manuelle et d'effort

L'intelligence artificielle permet de classer par ordre de priorité le contenu que les hôtels doivent mettre à jour en premier afin de favoriser les conversions

Modifier, améliorer et optimiser les images afin de communiquer la meilleure expérience aux clients potentiels

Balisage automatique des images pour une identification et une catégorisation faciles par les partenaires de la demande afin d'améliorer le référencement

Distribution en un clic aux partenaires à la demande, ce qui permet d'économiser des heures d'efforts pour la mise à jour du contenu

Les hôtels de toutes tailles ont maintenant un contrôle total sur l'augmentation des conversions en augmentant, optimisant et distribuant un contenu de haute qualité à travers tous les partenaires de la demande ainsi qu'à travers les offres Martech de RateGain, BCV et myhotelshop ; leur donnant la possibilité d'avoir une approche à 360 degrés pour débloquer de nouveaux revenus.

Bhanu Chopra, fondateur de RateGain, a déclaré à propos de ce lancement : « La confiance est le critère le plus important pour séduire les clients dans la nouvelle normalité, et la fourniture constante d'un contenu de haute qualité sur tous les points de contact avec les clients n'est plus une option pour les hôtels, mais une nécessité pour améliorer la rétention et les conversions. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la gestion du contenu a été une tâche opérationnelle extrêmement chronophage qui n'était pas liée aux conversions. Cependant, avec l'augmentation de la part des réservations numériques et la sensibilisation accrue des clients, les hôtels doivent résoudre ce problème rapidement et Content. est la seule plateforme de bout en bout qui facilite cette tâche. »

À propos de RateGain

RateGain est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour l'industrie des voyages et de l'hôtellerie, offrant des solutions de voyage et d'hôtellerie qui génèrent de nouveaux revenus chaque jour. Nous sommes l'un des plus grands agrégateurs de points de données au monde pour le secteur de l'hôtellerie et du voyage (Source : Rapport Phocuswright). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.rategain.com

