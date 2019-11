RateGain lance VR Gain pour soutenir la gestion et la distribution des revenus dans le secteur de la location de vacances

LONDRES, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- RateGain, l'entreprise numéro 1 du SaaS (logiciel en tant que service) dans le secteur des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de VR Gain, un ensemble de solutions innovantes conçu pour relever les défis du secteur de la location de vacances. Le secteur de la location de vacances, qui compte près de 800 millions d'utilisateurs et 115 000 entreprises de location de vacances dans le monde, demeure en grande partie désorganisé, ce qui complique la tâche des équipes de gestion des revenus, de distribution et de marketing des entreprises du secteur de la location de vacances et de leurs partenaires de demande consistant à planifier et exécuter des stratégies visant à générer des revenus supplémentaires.

Parmi les défis que rencontre l'industrie de la location de vacances figurent :

la concurrence accrue des nouveaux arrivants : largement dominé par deux acteurs jusqu'à il y a quelques années, le secteur a vu apparaître de nouveaux acteurs internationaux et locaux pour répondre aux demandes des voyageurs ; un faible taux d'occupation : la nouvelle offre assouplit la demande et il en résulte un taux d'occupation moyen de 37 %. Le tarif étant un facteur décisif, les partenaires de demande proposant des prix plus compétitifs ont accès à une offre plus importante ; un manque d'outils d'analyse comparative et de veille des tarifs : le nom et l'adresse de la propriété (lat./long.) ne sont pas précis, l'automatisation de la cartographie du nom et de l'adresse ou la localisation en fonction de la lat./long. ne sont pas réalisables, le référencement séparé de chaque listing individuel n'est pas suffisant et le processus de saisie manuelle ne peut pas être mis à l'échelle ; la limitation de l'identification et de la recherche de nouveaux fournisseurs, qui nécessitent un investissement important en temps et en ressources sans résultats comparables ; l'inadéquation de la plupart des gestionnaires de distribution et des centrales pour répondre aux demandes uniques de ce secteur.

VR Gain, la solution innovante basée sur l'IA de RateGain sera la seule plate-forme de bout en bout permettant aux entreprises de location de vacances de bénéficier des solutions suivantes :

Obtenir des renseignements sur les tarifs de la concurrence à partir de plus de 240 milliards points de comparaison provenant de plus de 1 000 sources de demande afin de surveiller d'autres locations de vacances ainsi que des hôtels, appartements et autres fournisseurs de locations de vacances indépendants concurrents à l'aide d'une technologie de cartographie d'image exclusive ;

Avoir une idée claire des listings exclusifs par rapport aux listings communs et à leurs concurrents ;

Sélectionner un éventail de listings adéquat afin d'effectuer un audit de compétitivité des tarifs ;

Accéder à un catalogue de 3,4 millions de listings du monde entier ;

Pouvoir se connecter instantanément au plus grand réseau de demande doté de plus de 1 500 canaux dans le monde par l'intermédiaire de la plateforme de distribution intelligente de RateGain.

Harmeet Singh, le PDG de RateGain, a déclaré : « Contrairement à l'hôtellerie traditionnelle, le secteur de la location de vacances a connu une croissance considérable dans le monde entier sans standardisation, ce qui en fait un problème intéressant à résoudre pour RateGain. Après six mois de R & D et de projets-pilotes réussis en partenariat avec quelques-unes des plus grandes agences de voyage en ligne, nous sommes convaincus que notre solution sera en mesure de relever les défis de partenaires d'offre et de demande qui cherchent à devenir les leaders de leurs marchés respectifs. »

À propos de RateGain :

RateGain est le premier fournisseur de logiciels-services (SaaS) aidant les sociétés des secteurs du voyage et de l'hôtellerie à générer chaque jour davantage de revenus. RateGain propose des produits qui contribuent à la collecte de données sur les tarifs, la gestion cognitive des revenus, la distribution électronique intelligente et l'engagement des marques. RateGain bénéficie de la confiance de 25 des 30 plus grands grossistes en voyages, voyagistes et agences de voyage en ligne, de 23 des 30 plus grandes chaînes hôtelières, de 7 des 10 plus grandes sociétés de location de voitures, des 5 plus grandes compagnies de croisières et de nombreuses compagnies aériennes majeures dans le monde.

