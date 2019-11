RateGain lanceert VR Gain voor aandrijving van inkomstenbeheer en distributie in de vakantiewoningsector

LONDON, 20 november 2019 /PRNewswire/ -- RateGain, de #1 SaaS-speler in reizen en hospitality, heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van VR Gain, een set solutions die is ontwikkeld om de uitdagingen binnen de vakantiewoningsector ('vacation rental industry' (VR)) aan te pakken. Deze sector, met bijna 800 miljoen gebruikers en 115.000 verhuurbedrijven wereldwijd, is nog grotendeels ongeorganiseerd. Daarom is het voor inkomstenbeheer-, distributie- en marketingteams van zowel deze bedrijven als van vraagpartners moeilijk strategieën te plannen en uit te voeren om extra inkomsten aan te boren.

De vakantiewoningsector heeft onder andere te maken met de volgende uitdagingen:

Toegenomen concurrentie van nieuwkomers: werd de sector tot een paar jaar geleden nog vooral gedomineerd door twee grote spelers, door de vraag van reizigers zien we internationaal en lokaal steeds meer nieuwe spelers verschijnen. Lage bezettingsgraden: nieuw aanbod heeft de vraag doen afnemen, met gemiddelde bezettingsgraden van 37%. Omdat beprijzing de doorslaggevende factor is, hebben vraagpartners met meer concurrerende prijzen toegang tot meer aanbod. Gebrek aan benchmarking en marktinformatie-instrumenten: naam en adres (lengte-/breedtegraad) van panden zijn niet specifiek, geautomatiseerde mapping op naam en adres of matching op lengte-/breedtegraad is niet uitvoerbaar, SEO op afzonderlijke vermeldingen volstaat niet, waardoor het vermelden een handmatig proces wordt waarnaar niet kan worden opgeschaald. Beperkingen in de identificatie en inkoop van nieuw aanbod, vragen substantiële investeringen van tijd en middelen die niet in verhouding staan met de resultaten. De meeste channel managers en switches voldoen niet aan de unieke eisen van deze sector.

RateGain's innovatieve AI-gedreven solution VR Gain is het enige eind-tot-eindplatform waarmee bedrijven in de vakantiewoningsector gebruik kunnen maken van de volgende solutions:

Toegang tot concurrerende marktinformatie van meer dan 240 miljard prijspunten en 1000+ vraagpunten voor het monitoren van andere vakantiewoningen en concurrerende onafhankelijke hotels, appartementen etc. met behulp van gepatenteerde mappingtechnologie voor afbeeldingen

Krijg een helder beeld van bijzondere tegenover gewone vermeldingen en hun concurrentie

Selecteer de juiste vermeldingenset voor audits op concurrentievermogen

Krijg toegang tot een inventaris van 3,4 miljoen van over de hele wereld

Verbindt direct met het grootste vraagnetwerk van meer dan 1.500 kanalen wereldwijd met RateGain's slimme distributieplatform

CEO van RateGain Harmeet Singh licht toe, "In tegenstelling tot de traditionele hospitalitybranche, heeft de vakantiewoningsector wereldwijd een enorme groei meegemaakt zonder gedefinieerde standaardisatie. Dat maakt het voor RateGain een interessant probleem om op te lossen. Na 6 maanden R&D en succesvolle pilots met een paar van de grootste online reisbureaus, hebben we er alle vertrouwen in dat onze solution in staat is om alle uitdagingen van zowel vraag- als aanbodpartners, die willen opkomen als leiders in hun respectieve markten, het hoofd te bieden."

Over RateGain:

RateGain is de #1 leverancier van SaaS-producten die reis- en hospitalitybedrijven helpen dagelijks meer inkomsten te genereren. RateGain biedt producten die helpen met prijsinformatie, cognitief inkomstenbeheer, slimme e-distributie, en merkbinding. RateGain geniet het vertrouwen van 25 van de top 30 online reisbureaus, reisorganisaties en groothandelaren, 23 van de top 30 hotelketens, 7 van de top 10 autoverhuurbedrijven, top 5 cruisebedrijven, en veel toonaangevende vliegmaatschappijen wereldwijd.

SOURCE RateGain