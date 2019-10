RateGain nomme Harmeet Singh au poste de nouveau président-directeur général

Avant de rejoindre RateGain, Harmeet était associé exécutif chez MDP, un groupe de télécommunications, médias et technologies, où il était chargé d'identifier et d'évaluer les investissements potentiels dans le secteur des services cloud et des services informatiques. Précédemment à cela, Harmeet a occupé le poste de président des services cloud chez j2 Global, Inc. où il a fait passer le portefeuille de SaaS à un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars, à un EBITDA de 300 millions de dollars et à des effectifs de plus de 1 100 employés en moins de six ans, en poursuivant une stratégie de croissance organique et de croissance interne. Au cours de sa carrière, Harmeet a participé à une centaine d'opérations de fusions et acquisitions dans les secteurs des technologies, des médias et des télécommunications.

Suite à la nomination de Harmeet, Bhanu Chopra , fondateur et PDG de RateGain, a été promu fondateur et président du conseil d'administration et il va s'attacher à concrétiser sa vision de faire de RateGain l'entreprise de technologies destinées aux voyages et à l'hôtellerie la plus précieuse au monde. L'équipe de direction de RateGain, composée de professionnels chevronnés, travaillera désormais directement avec Harmeet pour atteindre les objectifs de croissance de RateGain.

Bhanu Chopra a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Harmeet au moment où nous nous engageons sur la voie de l'expansion de nos activités et de nos gammes de produits pour dominer de nouveaux marchés. Son expérience en fusions et acquisitions internationales va être un atout pour l'entreprise alors que nous mettons au point une série complète de produits numériques pour résoudre les points épineux en matière de voyages et d'hôtellerie. Nous avons vu notre croissance multipliée par quatre au cours des deux dernières années, et pour continuer à bâtir sur notre succès, je compte bien mettre un accent tout particulier sur la stratégie de produits de rupture, tout en aidant Harmeet à identifier de nouvelles opportunités de croissance et à développer nos activités actuelles ».

Harmeet Singh a déclaré : « C'est pour moi un honneur et un privilège de diriger RateGain, qui a été à l'avant-garde du changement qui a transformé la gestion du chiffre d'affaires, la distribution et l'expérience client des plus grandes entreprises de voyage et d'hôtellerie dans le monde entier. J'ai hâte de travailler avec Bhanu et avec les équipes de RateGain pour développer rapidement nos activités et renforcer notre position de leader ».

Il a ajouté : « Au cours des dix dernières années, le secteur des voyages et de l'hôtellerie a subi une transformation considérable. Il a ainsi créé de nouveaux modèles commerciaux qui ont généré des milliards de dollars de chiffre d'affaires, contribuant de ce fait à l'emploi et stimulant la croissance économique à l'échelle planétaire. Selon une récente étude du cabinet de conseil McKinsey, l'hôtellerie se classe à la 19e place sur 22 dans les secteurs les moins numérisées, et nous, chez RateGain, avons là une occasion fantastique d'être les partenaires de la transformation numérique pour les entreprises tournées vers l'avenir en les aidant à créer des expériences client très fluides ».

La nomination de M. Harmeet reflète la maturité du plan de relève dont fait preuve RateGain et sa pratique qui consiste à encourager le leadership dans le secteur technologique. Harmeet continuera à être basé aux États-Unis, plus près des clients et des principaux partenaires technologiques de RateGain, ce qui lui permettra de renforcer la mise en place de notre stratégie.

À propos de RateGain :

RateGain est le premier fournisseur de produits SaaS (logiciel en tant que service) qui aident les entreprises du secteur des voyages et de l'hôtellerie à faire croître leur chiffre d'affaires jour après jour. RateGain offre des produits qui contribuent aux renseignements sur les taux, à la gestion cognitive du chiffre d'affaires, à la distribution électronique intelligente et à l'engagement vis-à-vis de la marque. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.rategain.com

Contact avec les médias :

Ankit Chaturvedi

Vice-président adjoint du marketing

ankit.chaturvedi@rategain.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/923440/RateGain_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1014291/Bhanu_Chopra_and_Harmeet_Singh_RateGain_CEO.jpg

SOURCE RateGain