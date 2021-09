RateGain OPTIMA lance MarketDRONE Narratives afin d'aider les hôteliers à faire face plus rapidement à la volatilité du marché

DALLAS, LONDRES et SINGAPOUR, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, un fournisseur de solutions SaaS pour le voyage et l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de MarketDRONE Narratives, une mise à jour de sa solution SaaS de renseignement tarifaire en temps réel pour les hôtels, OPTIMA. Grâce à cette mise à jour, RateGain vise à transformer la façon dont les gestionnaires de revenus planifient et abordent la volatilité du marché au quotidien.

Au quotidien, les gestionnaires de revenus passent un temps considérable à rechercher manuellement des données et à identifier les informations critiques qui ont un impact sur leur position sur le marché. Cependant, avec l'augmentation des canaux de demande, les plans de voyage de dernière minute et la volatilité persistante, la plupart des gestionnaires de revenus sont pressés par le temps pour obtenir ces aperçus sur demande afin d'atténuer les analyses inexactes et incomplètes qui empêchent la maximisation des revenus.

MarketDRONE Narratives fournit des informations claires et exploitables, partagées chaque fois qu'il y a un changement dans le marché, aidant les responsables des revenus et des prix à savoir exactement comment positionner leurs stratégies de revenus pour la journée afin d'atténuer toute perte de part de marché tout en augmentant le RevPAR. Les responsables du revenu et de la tarification gagneront désormais un temps précieux qu'ils consacraient auparavant à la collecte et à l'analyse des données, ce qui leur permettra de prendre les devants pour attirer davantage de clients et augmenter le revenu.

Les récits sont générés sur la base d'indices de changement en utilisant un mélange de données sur la distribution et l'offre du marché combinées à des données sur les tarifs pratiqués par la concurrence dans les hôtels et les OTA. Il génère des informations personnalisées en utilisant tous ces points de données avec des seuils personnalisés pour chacun des hôtels, qu'ils peuvent configurer pour obtenir les informations les plus pertinentes pour adapter leurs stratégies. RateGain a développé ces récits en consultant ses clients ainsi que des experts du secteur afin de déterminer les informations les plus importantes permettant d'élaborer de meilleures stratégies.

Au cours des dernières années, RateGain s'est employé à résoudre le problème de la collecte et de la fourniture de données précises en temps réel pour les hôteliers grâce à des mises à jour d'OPTIMA telles que le pricing playground et le lightning refresh. Cependant, avec la volatilité introduite dans la tarification depuis la pandémie, les hôteliers n'ont pas seulement besoin de données en temps réel, mais aussi d'informations instantanées qui sont fournies par Narratives.

Commentant le lancement, Harmeet Singh, PDG de RateGain, a déclaré : « En tant que l'un des plus grands collecteurs de données de notre secteur, RateGain s'est engagé à écouter ses clients qui ont clairement exprimé le besoin de faire évoluer les solutions de renseignement tarifaire. MarketDRONE Narratives est un pas dans cette direction où nous continuons à pousser l'innovation et à aider nos clients à aller plus vite chaque jour pour débloquer plus de revenus. Nous continuerons à évoluer et à ajouter plus de détail à ce produit, par exemple en fournissant des informations sur la parité et les événements afin d'aider nos clients à obtenir toutes les informations dont ils ont besoin instantanément. »

À propos de RateGain

RateGain est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, offrant des solutions de voyage et d'hôtellerie qui génèrent de nouveaux revenus chaque jour. Nous sommes l'un des plus grands agrégateurs de points de données au monde pour le secteur de l'hôtellerie et du voyage (Source : Rapport Phocuswright).

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/923440/RateGain_Logo.jpg

CONTACT : Ankit Chaturvedi, VPA, Marketing, [email protected], NUMÉRO RÉSERVÉ AUX MÉDIAS

SOURCE RateGain