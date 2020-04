RattanIndia Finance remporte le prix Celent Model Bank Award 2020 pour les prêts de détail basés sur Nucleus FinnOne Neo

- Délai de mise sur le marché réduit de 50 %, permettant à RattanIndia de devenir la première entreprise à offrir des prêts pour des vélos électriques en Inde

- Coût d'acquisition réduit de 90 %

NEW DELHI, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Celent, la plus grande société de recherche, de conseil et de consultation au monde spécialisée dans les technologies des services financiers, a nommé RattanIndia Finance vainqueur du prix Celent Model Bank Award 2020 pour les prêts de détail basés sur FinnOne Neo de Nucleus Software.

Les prix Celent Model Bank Awards visent à récompenser les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans le secteur bancaire. RattanIndia Finance a déployé FinnOne Neo dans le cloud, perturbant ainsi le marché du crédit à la consommation en offrant une meilleure expérience numérique et des approbations plus rapides, et permettant le lancement rapide de produits de prêt innovants. Avec FinnOne Neo, RattanIndia a réduit le délai de mise sur le marché de nouveaux produits de 50 %, a diminué de 75 % la quantité de ressources informatiques nécessaires et a fait chuter le coût d'acquisition de 90 %. L'entreprise a affiché une croissance rapide de son activité et est devenue le premier prêteur à offrir des prêts pour vélos électriques en Inde.

M. Craig Focardi (analyste en chef chez Celent) a déclaré : « Bien que la croissance du cloud computing se soit accélérée ces dernières années, on ne peut pas en dire autant du mouvement des prêts et des solutions bancaires de base. La transition réussie réalisée par RattanIndia Finance de l'ensemble de sa plateforme de prêt de bout en bout pour la banque de détail et d'entreprise est un exemple d'avant-garde du futur potentiel du cloud public, ce qui explique pourquoi RattanIndia Finance est digne de recevoir le prix Model Bank Award 2020 de Celent pour les prêts de détail. »

Kandarp Kant (directeur de la technologie chez RattanIndia Finance) a commenté : « Nous sommes vraiment ravis de remporter le prix Celent Model Bank Award des prêts de détail basés sur FinnOne Neo. Ce projet nous a aidés à nous distinguer en tant que prêteur agile, numérique et orienté client. Nous sommes ravis que le projet ait confirmé notre conviction que la technologie est le moteur de la croissance de l'entreprise et nous aide à offrir une expérience client de qualité supérieure. Les résultats que nous avons vus sont véritablement remarquables. »

M. R. P. Singh (PDG de Nucleus Software) a déclaré : « Nos plus chaleureuses félicitations à RattanIndia Finance pour avoir remporté ce prestigieux prix Model Bank Award de Celent. RattanIndia Finance est une société innovante et nous sommes fiers de la soutenir dans son objectif visant à fournir une expérience plus rapide, plus simple et plus axée sur le client. Cette réalisation témoigne une nouvelle fois de la confiance accordée par le secteur mondial des services financiers à la puissance, la fiabilité et la robustesse de nos solutions. »

