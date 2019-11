Raybow étend son activité de CDMO aux États-Unis avec l'acquisition de PharmAgra Labs

BREVARD, Caroline du Nord, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Raybow Pharmaceutical, un prestataire de services de chimie pharmaceutique international a acquis PharmAgra Labs, une société basée aux États-Unis.

Raybow est un fournisseur mondial de services externalisés de développement et de fabrication de processus pharmaceutiques. Basée à Taizhou, en Chine, la société emploie plus de 1 400 personnes dans le monde. PharmAgra est une société de recherche et de développement en chimie sur mesure située à Brevard, en Caroline du Nord, qui propose actuellement des services de synthèse sur mesure, de développement et d'optimisation des processus et d'analyse.

L'acquisition de PharmAgra vient élargir la présence mondiale de Raybow et lui permet d'être plus proche de la clientèle américaine en plein essor de la société. Le site de Brevard deviendra son siège et son centre de recherche et de développement pour ses activités en Amérique du Nord. Il sera appuyé par des bureaux de vente et de marketing situés à Los Angeles, en Californie, à Princeton, dans le New Jersey, et à Copenhague, au Danemark.

M. Bin Wang, PDG de Raybow, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de PharmAgra, car nous pensons qu'il s'agit d'un partenariat idéal pour les deux entreprises. Les clients européens et américains de Raybow apprécieront d'avoir la possibilité d'obtenir des services externalisés aux États-Unis. L'équipe de PharmAgra a fait ses preuves avec ses 20 années d'expérience dans le domaine des services de synthèse sur mesure. Ajoutez à cela la capacité existante permettant de produire quelques grammes ou plusieurs tonnes de produits chimiques, et nous avons désormais la flexibilité nécessaire pour prendre en charge toutes les activités de sous-traitance de nos clients, couvrant toutes les phases de développement sur plusieurs continents. »

Raybow a prévu un projet d'expansion du site de PharmAgra afin d'accroître la capacité et le personnel dans la région de Brevard.

Peter Newsome, cofondateur de PharmAgra Labs, a fait observer : « Notre futur avec Raybow cadre parfaitement avec notre objectif à long terme visant à accroître nos capacités de chimie pour nos clients de tous les secteurs. »

À propos de Raybow

Raybow a été fondée en 2008 en vue de fournir des services de développement et de fabrication de processus spécialisés aux grandes entreprises de biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. Raybow peut prendre en charge un grand nombre de produits chimiques, y compris des produits très puissants, et offre des services de haute qualité, efficaces et économiques visant à accélérer le processus de développement de médicaments. Raybow fabrique des produits chimiques intermédiaires avancés, des matières premières réglementaires et des ingrédients pharmaceutiques actifs dans une installation inspectée par la FDA américaine à Taizhou, en Chine. Les projets de ses clients couvrent toutes les phases de développement, du stade préclinique à la commercialisation.

À propos de PharmAgra Labs

Basée à Brevard, en Caroline du Nord, PharmAgra a été fondée en 1998. PharmAgra est une entreprise de chimie sous contrat agile et axée sur les résultats qui fournit des services complets, notamment des services de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques conformes aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP), de synthèse sur mesure, de développement de processus et d'analyse. Ses capacités incluent la fabrication de produits chimiques complexes à grande échelle pour le secteur de l'électronique et l'industrie pharmaceutique, ainsi que la préparation de produits pharmaceutiques intermédiaires, de matières premières réglementaires et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. PharmAgra est autorisée à manipuler des substances contrôlées (catégories I à V de la DEA).

