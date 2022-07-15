Разработанная компанией Zymo Research среда DNA/RNA Shield™ инактивирует вирус обезьяньей оспы для безопасного получения и транспортировки образцов
Jul 15, 2022, 18:06 ET
ИРВАЙН, Калифорния, 15 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Zymo Research Corp. в сотрудничестве с Институтом вирусологии Университетского медицинского центра Фрайбурга (Германия), представила данные о том, что разработанная компанией транспортная среда DNA/RNA Shield™ полностью инактивировала изоляты вируса обезьяньей оспы.
Данные результаты приобретают особую значимость в настоящий момент, когда число случаев заболевания обезьяньей оспой растет во всем мире, а научное сообщество ведет поиск методов безопасного сбора и транспортировки образцов без нарушения генетической целостности. Наиболее эффективным методом диагностики оспы обезьян является ПЦР, для которого берут мазок с пораженного участка кожи.
Серия продуктов DNA/RNA Shield™ включает устройства для сбора, хранения и транспортировки образцов, которые используются для исследований и при тестировании на инфекционные заболевания. За последнее десятилетие, технология DNA/RNA Shield™ позволила ученым проводить научные исследования инфекционных заболеваний, в том числе в период пандемии COVID-19.
Компания Zymo Research предлагает несколько устройств, которые можно заполнить средой DNA/RNA Shield™, включая востребованный набор для сбора мазков SafeCollect™. Набор для сбора образцов SafeCollect™— это удобное решение для самостоятельного забора мазков в домашних условиях. Он содержит тампон для забора образца и запатентованную пробирку с защитной мембраной, которая исключает возможность случайного разлива, контакта или проглатывания стабилизирующей среды.
Подробная информация о наборах для забора образцов DNA/RNA Shield SafeCollect™компании Zymo Research представленаздесь.
О компании Zymo Research Corp.
Zymo Research — частная компания, которая предоставляет передовые решения для научно-диагностических целей в области молекулярной биологии с 1994 года. Компания выпускает продукцию для эпигенетического анализа, технологии очистки ДНК/РНК и других задач, следуя девизу «Сила науки — в упрощении сложного» ("The Beauty of Science is to Make Things Simple"). Признанный лидер в области эпигенетики, компания Zymo Research расширяет границы возможного и разрабатывает инновационные решения для взятия проб, микробиомных исследований, диагностики и секвенирования нового поколения (NGS), которые отличаются высоким качеством и простотой применения Актуальные новости от Zymo Research: Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1859786/Zymo_Research_Corp_ITM.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1859787/Zymo_Research_Corp_Assay.jpg
SOURCE Zymo Research Corp.
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