Разумность -- новая безопасность! Пикап GWM получает категорию безопасности 5* по A-NCA

Пикап GWM хорошо справился с испытаниями по программе A-NCAP, достигнув высших оценок в испытаниях на боковой удар и удар с противоположной стороны (как для взрослых, так и для детей, находящихся в салоне), высших оценок при испытании функциональности активной системы удержания автомобиля на полосе движения, высоких показателей защиты водителя при лобовых столкновениях и высокого уровня защиты от хлыстовой травмы позвоночника при ударе сзади.

«Компания GWM продемонстрировала свою целеустремленность и приверженность обеспечению высочайшего уровня безопасности своих клиентов за счет оперативного внедрения усовершенствований в свои модели пикапов, а ее потребители по всему миру получают более безопасные автомобили», — заявил один из представителей компании GWM.

«Australia A-NCAP имеет очень хорошо продуманную систему оценки и является одним из самых строгих сертификационных учреждений в мире. В 2020 году стандарт A-NCAP был усовершенствован и в очередной раз пересмотрен всего раз через 2 года после приведения в соответствие со стандартами ENCAP и на данный момент является самым требовательным стандартом за всю историю. Мы высоко ценим инженерный труд, проделанный подразделением НИОКР компании GWM, и рады видеть, что с учетом концепции "разумной безопасности" пикап GWM продемонстрировал хорошие результаты с точки зрения таких испытуемых элементов современной системы помощи водителю (ADAS), как высокочувствительный датчик надувной подушки безопасности (SAS), автономное экстренное торможение (AEB), система слежения за разметкой (LDW), система удержания полосы движения (LKA), внедренных компанией по всему ассортименту», — добавил коммерческий директор GWM Australia Чарльз Чжао (Charles Zhao).

Будучи одним из трех крупнейших в мире рынков пикапов, Австралия является центром притяжения для любителей этого вида транспорта. Независимо от того, находятся ли они в малонаселенном районе Австралии или на Великой океанской дороге протяженностью в тысячи километров, любители внедорожников всегда смогут найти для себя предпочтительное место в этой стране. Признание со стороны австралийских потребителей является веским доказательством качества пикапа GWM.

С момента появления пикапа GWM на зарубежных рынках компания неизменно уделяет приоритетное внимание безопасности, особенно его выдающимся показателям с точки зрения разумной безопасности. Он демонстрирует неустанные усилия компании GWM в направлении будущего развития автомобилестроения и ее твердую устремленность на повышение безопасности. В перспективе GWM Ute продолжит играть ведущую роль в развитии пикапов в мире, демонстрируя отраслевые стандарты в научно-техническом прогрессе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1687871/GWM.jpg

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