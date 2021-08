RBC convida participantes do mundo todo a vivenciar evento virtual Race for the Kids reimaginado

Um novo aplicativo móvel manterá os participantes conectados à medida que correrem, andarem, patinarem ou andarem de skate em apoio a 35 instituições de caridade voltadas para jovens de 19 países

TORONTO, 16 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Devido aos impactos contínuos da COVID-19, a corrida RBC Race for the Kids retornará em seu formato global e virtual para um fim de semana repleto de eventos, de 16 a 17 de outubro de 2021. Hoje, o RBC (Royal Bank of Canada) abriu as inscrições para o fim de semana do evento e anunciou planos para sua experiência virtual reimaginada para os participantes com um novo aplicativo móvel.

No início da pandemia da COVID-19, o RBC modificou proativamente sua série de eventos da corrida RBC Race for the Kids de longa data para um formato global e virtual, garantindo assim que ela continuasse a apoiar jovens de todo o mundo e, ao mesmo tempo, enfrentasse as restrições necessárias para reuniões públicas. Como resultado, foram arrecadados 8,8 milhões de dólares por mais de 33 mil participantes em 2020, beneficiando dezenas de instituições de caridade parceiras dedicadas aos jovens, cujo apoio e serviços foram mais do que nunca necessários.

Uma nova maneira de correr

A RBC Race for the Kids é aberta a todas as pessoas, independentemente da localidade, da idade ou do condicionamento físico. Os participantes podem se inscrever gratuitamente em rbcraceforthekids.com, uma plataforma integrada de inscrição e arrecadação de fundos que oferece uma experiência perfeita.

Uma novidade para 2021, os participantes da RBC Race for the Kids vivenciarão o fim de semana do evento por meio de um aplicativo móvel. Depois de se inscrever, os participantes podem baixar o aplicativo para começar a interagir com seus muitos recursos interessantes e interativos, incluindo:

Selecionar uma distância pré-determinada a ser percorrida em sua comunidade local (sem rotas definidas). Com base na distância escolhida, o aplicativo compartilhará uma série de faixas de áudio durante o evento para incentivar e animar os participantes a atingir sua linha de chegada pessoal.

Escolha o método mais conveniente para registrar suas atividades: por meio do rastreador integrado no aplicativo ou conectando-se a um dispositivo vestível.

Monitorar quilômetros/milhas de treino, competir contra indivíduos ou equipes para subir em quadros de liderança e monitorar as atividades de treino de seus colegas.

Registrar seu desempenho no evento e compartilhar seu roteiro/fotos no feed do evento do aplicativo ou postá-los em seus canais pessoais de mídia social.

Utilizar as lentes de realidade aumentada do aplicativo para usar filtros de rosto e medalhas digitais durante e após concluir o evento, que também podem ser postados em seus canais pessoais de mídia social.

Os participantes são incentivados a concluir suas corridas, caminhadas ou percursos sobre rodas de forma independente ou com familiares e amigos, ao mesmo tempo que obedecem às orientações locais de saúde pública e diretrizes do governo.

Apoie os jovens onde quer que você esteja

Independentemente de onde os participantes estejam fisicamente localizados, podem escolher apoiar qualquer uma das 35 instituições de caridade parceiras durante seu processo de inscrição. Espalhadas por todo o mundo, todas as instituições participantes oferecem suporte e serviços essenciais a jovens em suas comunidades locais.

Entre os parceiros de 2021 da RBC Race for the Kids estão:

Antes de 2020, os eventos da RBC Race for the Kids ocorriam em 17 locais físicos, incluindo: Bahamas, Barbados, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montreal, Nova York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sidney, Toronto, Trinidad e Tobago e Vancouver. Até hoje, a série já contou com mais de 290 mil participantes, que arrecadaram coletivamente mais de 65 milhões de dólares.

Além de continuar a organizar a RBC Race for the Kids, o RBC investiu até o momento 13 milhões de dólares em segurança alimentar, saúde mental e preparação estratégica em resposta à pandemia da COVID-19. Em 2020, o RBC alinhou mais de 140 milhões de dólares em doações a seus pilares estratégicos prioritários, direcionando fundos para organizações e causas comunitárias locais nos lugares onde atua.

Para saber mais sobre a RBC Race for the Kids, suas instituições de caridade parceiras ou sobre a experiência do evento virtual, acesse: rbcraceforthekids.com.

Sobre o RBC

O Royal Bank of Canada é uma instituição financeira global com uma abordagem orientada por princípios e propósitos para oferecer desempenho em liderança. Nosso sucesso vem dos mais de 86 mil funcionários que utilizam suas imaginações e conhecimentos para dar vida a nossa visão, valores e estratégia para que possamos ajudar nossos clientes a crescer e as comunidades a prosperar. Como o maior banco do Canadá e um dos maiores do mundo com base em capitalização de mercado, temos um modelo de negócio diversificado voltado para a inovação, que oferece experiências excepcionais a nossos 17 milhões de clientes no Canadá, nos EUA e em 27 outros países. Saiba mais em rbc.com.‎

Temos orgulho de apoiar uma ampla gama de iniciativas comunitárias por meio de doações, investimentos comunitários e atividades de voluntariado para funcionários. Veja como fazemos isso em rbc.com/community-social-impact.

Para mais informações, entre em contato com: Josh Humeniuk, [email protected], comunicações corporativas da RBC, 416-567-5607

