RCA Hace el Lanzamiento de Nuevas y Accesibles Laptops en el Mercado Mexicano

La marca icónica de electrónicos presenta nuevas laptops equipadas con procesadores Intel® y Windows 11

CUIDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- RCA, la icónica marca conocida por ser pionera en avances tecnológicos durante un siglo, ha lanzado su nueva línea de laptops delgadas por primera vez en México. Las nuevas RCA Slim laptops están potenciadas por los procesadores de Intel®, ofreciendo un poder y rendimiento óptimos, y vienen con todos los beneficios de Windows 11 incluídos. Las nuevas laptops tienen una batería con alta capacidad, de modo que los usuarios puedan permanecer conectados y navegar por un tiempo prolongado antes de tener que conectar la computadora a una fuente de energía. Esta vez, RCA ofrece laptops no solo delgadas, sino también elegantes y equipadas con una gran variedad de funciones que incluyen un panel táctil preciso, pantallas HD, dos altavoces y un micrófono incorporados, cámara frontal, y mucho más.

RCA Slim Laptops

Además de esto, la nueva línea de laptops de RCA es totalmente accesible, con precios bajos para el disfrute de todos y todas y están disponibles exclusivamente en las sedes de su Walmart México y a través de página web Walmart.com.mx.

Las RCA Slim laptops están potenciadas por procesadores de Intel® que proveen un rendimiento potente capaz de manejar tareas demandantes; al mismo tiempo, ofrecen conectividad inalámbrica de alta velocidad, lo que proporciona una calidad impresionante de videoconferencias y aplicaciones y gráficas sobresalientes. Los procesadores de Intel® ofrecen un desempeño increíble y confiable que permite a los usuarios colaborar en grupos de trabajo, crear y jugar con facilidad.

Las RCA Slim laptops están equipadas con el último Windows 11 Home para maximizar la productividad y mantener el enfoque mientras trabajan. Con Windows 11 Focus Sessions, los usuarios pueden silenciar las notificaciones y trabajar sin distracciones. Snap Assist y Snap layouts son una herramienta útil para organizar aplicaciones y permiten a los usuarios sacar el mayor provecho al espacio en sus pantallas. Los usuarios pueden curar el contenido que quieran y mantenerse al día con las noticias con los widgets de Windows 11. Microsoft Photos hace que ver y compartir imágenes sea más fácil que nunca. Con Windows 11, si los usuarios se mueven, pueden continuar justo donde lo dejaron después de volver a conectarse.

"Las nuevas RCA Slim laptops están completamente equipadas con funciones que incluyen un panel táctil preciso, pantallas HD, dos altavoces y un micrófono incorporados y cámara frontal, brindando a los usuarios una experiencia premium de Windows 11 a un precio accesible", dijo Linda Rendleman, Vice Presidenta de dispositivos y soluciones de venta para América de Microsoft Corp.

Las nuevas laptops RCA Series, disponibles en todos los Walmart en México incluyen:

RCA 14.1'' (MSRP: $6,499.00 MXN) incluye Intel® Pentium™ N5030, procesadores Quad Core, Windows 11 Home, 128 GB SSD, 4GB de memoria RAM, panel tactil de precisión, cámara frontal, hasta 8.5 horas de batería. Disponibles en negro y azul.

RCA 14.1" (MSRP: $14,499.00 MXN) incluye Intel® Core™ i5-1135G7, procesador, Windows 11 Home, 512 GB SSD, 16 GB de memoria RAM, panel táctil de precisión, cámara frontal y hasta 10 horas de batería. Disponible en negro y azul.

Sobre RCA

Este producto ha sido manufacturado y vendido bajo la responsabilidad de E&S INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC. RCA, el logo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper and Chipper) son marcas registradas y usadas bajo licencia por E&S INTERNATIONAL ENTERPRISES, INC- puede conseguir más información en www.rca-brand.com . Todos los demás productos, servicios, compañías, marcas, comercios o nombres de productos o logos a los cuales se hagan referencia en este artículo, son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973969/RCA_RWNP41424_XX_S_RWNC51428_XX_S.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1973970/RCA_Screen_RGB_Version_Original_Logo.jpg

FUENTE RCA

SOURCE RCA