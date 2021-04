RDIF e Minapharm celebram acordo para produzir mais de 40 milhões de doses da vacina Sputnik V no Egito

A RDIF e a Minapharm fornecerão inicialmente mais de 40 milhões de doses por ano. A produção será realizada na unidade de biotecnologia da Minapharm no Cairo para distribuição mundial.

A subsidiária alemã da Minapharm, a ProBioGen AG, tem como objetivo empreender esforços para a otimização de processos para aumentar ainda mais a escala de produção, aproveitando sua experiência em tecnologia de vetores virais e desenvolvimento de processos de fabricação de vacinas e terapia genética.

Até o momento, a Sputnik V foi registrada em 61 países em todo o mundo, cobrindo uma população total superior a três bilhões de pessoas. A vacina Sputnik V demonstrou eficácia de 97,6%, com base na análise de dados sobre a taxa de infecção do coronavírus entre as pessoas da Rússia vacinadas com ambos os componentes da vacina.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, comentou:

"O acordo com a Minapharm marca nossa primeira parceria na região MENA para produzir a Sputnik V. O RDIF está em cooperação com os principais produtores farmacêuticos do mundo, já que a Sputnik V está registrada em 61 países. A vacina russa é altamente eficiente e confiável de acordo com órgãos reguladores do mundo todo e faz uma enorme contribuição no combate ao coronavírus."

PhD Wafik Bardissi, presidente e CEO da Minapharm, acrescentou:

"Esse acordo é uma expansão natural da liderança regional da Minapharm em biotecnologias, capitalizando sobre a ampla experiência internacional em engenharia celular e tecnologia de vetores adenovirais de sua subsidiária alemã de propriedade integral ProBioGen AG. Temos o prazer de nos unir ao RDIF para combater a pandemia mundial da COVID-19."

A Sputnik V tem uma série de vantagens importantes:

A eficácia da Sputnik V é de 97,6% com base na análise de dados sobre a taxa de infecção por coronavírus entre as pessoas da Rússia vacinadas com ambos os componentes da Sputnik V de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina Sputnik V é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e existem há milhares de anos.

A Sputnik V utiliza dois vetores diferentes para as duas doses no decorrer de vacinação, proporcionando imunidade com maior duração do que as vacinas que utilizam o mesmo mecanismo de entrega das duas doses.

A segurança, eficácia e falta de efeitos negativos de longo prazo das vacinas adenovirais foram comprovados por mais de 250 estudos clínicos realizados ao longo de duas décadas.

Não há fortes alergias causadas pela Sputnik V.

A temperatura de armazenamento da Sputnik V entre +2 e +8 °C significa que ela pode ser armazenada em uma geladeira comum sem necessidade de investir em infraestrutura adicional de cadeia fria.

O preço da Sputnik V é inferior a US$ 10 por dose, tornando-a acessível em todo o mundo.

O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) é o fundo soberano da Rússia, criado em 2011 para fazer coinvestimentos de capital, principalmente na Rússia, juntamente com conceituados investidores financeiros e estratégicos internacionais. O RDIF atua como catalisador de investimentos diretos na economia russa. A empresa de gestão do RDIF está sediada em Moscou. Atualmente, o RDIF tem experiência na implementação conjunta bem-sucedida de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros que totalizam mais de RUB 1,9 trilhões e cobrem 95% das regiões da Federação Russa. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 pessoas e geram receitas que equivalem a mais de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com coinvestidores internacionais líderes de mais de 18 países que totalizam mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas em rdif.ru.

A Minapharm Pharmaceuticals é uma empresa farmacêutica líder no Egito e no Oriente Médio e a principal empresa biofarmacêutica da África, com mais de 20 anos de experiência em engenharia celular e de bioprocessos. Com sede no Cairo, a Minapharm comercializa mais de 100 produtos que salvam vidas e que melhoram vidas, desde pequenas moléculas até proteínas complexas geneticamente modificadas, com um impressionante pipeline de imunoterapia. A subsidiária integral da Minapharma com sede em Berlim, a ProBioGen AG, é uma organização de desenvolvimento e fabricação de contratos de renome mundial (CDMO), uma especialista em engenharia de linhas celulares e fornecedora de tecnologias exclusivas de proteínas e vetores virais para a grande indústria farmacêutica e de biotecnologia global. A Minapharm estabeleceu um modelo de negócio integrado que o torna a única empresa biofarmacêutica gene-to-market da região. A Minapharm emprega uma força de trabalho coletiva de mais de 1.400 pessoas e está listada na bolsa de valores do Cairo e Alexandria (símbolo: MIPH). Mais informações podem ser encontradas em www.minapharm.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493091/Sputnik_V.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1492894/Minapharm_Pharmaceuticals_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1492895/RDIF_Logo.jpg

