RDIF: Vacina "Sputnik V demonstra o melhor histórico de segurança durante a campanha de vacinação na Sérvia

Nenhum evento adverso grave relacionado à vacina foi relatado;

Nenhum óbito devido à vacinação foi registrado;

Nenhum caso de trombose venosa cerebral (TVC) foi relatado.

O uso da "Sputnik V" contribuiu para que a Sérvia atingisse as maiores taxas de vacinação entre os países europeus. Hoje, na Sérvia, mais de um quarto da população (28%) está totalmente vacinada com vários imunizantes - o dobro da média na Europa (14%).

Uma série de medidas, incluindo um programa de imunização ativo, permitiram à Sérvia reduzir a taxa média de incidência diária em 12 vezes durante o mês, desde o pico no final de março e início de abril. A incidência atual de infecções pelo coronavírus está abaixo da média europeia.

Uma campanha de vacinação eficaz reduziu a taxa média diária de mortalidade por coronavírus em quase quatro vezes em relação aos picos no início de abril.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), afirmou:

"O viés político não influenciou a livre escolha das vacinas contra o coronavírus para formar o portfólio nacional de vacinas na Sérvia. O alto desempenho de segurança da 'Sputnik V' recebeu mais uma confirmação, enquanto a inclusão da vacina russa no portfólio nacional ajudou a Sérvia a se tornar o líder europeu na vacinação da população contra o coronavírus. Valorizamos a parceria com a Sérvia e estamos prontos para fornecer a vacina para outros países também para ajudar a proteger a saúde das pessoas."

Nenad Popovic, Ministro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Co-Presidente do Comitê Intergovernamental para Cooperação entre a Federação Russa e a Sérvia, disse:

"A Sérvia fez uma escolha independente de vacinas, livre de preconceitos políticos. A saúde e a vida dos nossos cidadãos estavam em perigo, e a forma mais eficaz de mantê-los seguros era comprar o maior número possível de vacinas. Gostaria de agradecer aos parceiros russos pelo apoio no fornecimento da vacina, bem como pela oportunidade de iniciar a primeira produção da vacina 'Sputnik V' no sul da Europa. O lançamento da produção da vacina russa na Sérvia foi o resultado de acordos entre nossos presidentes, Aleksandar Vucic e Vladimir Putin, e confirma a estreita cooperação e alto grau de confiança mútua entre a Sérvia e a Rússia."

A vacina "Sputnik V" tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise de dados de incidência de coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes da droga no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina "Sputnik V" é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos que causam o resfriado comum e aos quais a humanidade foi exposta por milênios.

A vacina "Sputnik V" usa dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação, o que cria uma imunidade mais forte em comparação com vacinas que usam o mesmo mecanismo de aplicação para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos adversos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

A "Sputnik V" não causa alergias graves.

A temperatura de armazenamento da "Sputnik V" de + 2 a + 8 graus Celsius permite que seja armazenada em um refrigerador convencional sem a necessidade de investir em infraestrutura adicional de cadeia de frio.

A "Sputnik V" custa menos de US$ 10 por injeção, o que o torna disponível em todo o mundo.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru.

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1521177/RDIF_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1140939/Russian_Direct_Investment_Fund_Logo.jpg

FONTE The Russian Direct Investment Fund (RDIF)

Related Links

https://rdif.ru



SOURCE The Russian Direct Investment Fund (RDIF)