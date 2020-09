RDIF y el estado brasileño de Bahía acuerdan la distribución de hasta 50 millones de dosis de la vacuna "Sputnik V" en Brasil

MOSCÚ, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y el Secretariado de Salud del estado brasileño de Bahía han signado un acuerdo para colaborar en la distribución en Brasil de 50 millones de dosis de la vacuna rusa "Sputnik V", la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo. Se espera que el suministro de vacunas a Brasil comience en noviembre de 2020, sujeto a la aprobación regulatoria del gobierno brasileño, que tendrá en cuenta los resultados de un estudio de vacunación posterior a la comercialización. El acuerdo también contempla la distribución, en el futuro, de la vacuna en todo el territorio brasileño.

El acuerdo subraya el hecho de que muchos países reconocen la importancia de contar, en la cartera de vacunas contra el coronavirus, con un fármaco basado en vectores adenovirales humanos. Ésta es una plataforma de vacunas investigada en profundidad y que ha demostrado ser segura a lo largo de décadas de investigación, incluyendo 75 publicaciones en revistas científicas internacionales y más de 250 ensayos clínicos.

El 9 de septiembre RDIF y la empresa farmacéutica Landsteiner Scientific anunciaron un acuerdo para suministrar a México 32 millones de dosis (25% de la población) de la vacuna rusa Sputnik V. Se espera que el envío de vacunas a México empiece en noviembre de 2020, sujeto a la aprobación de las agencias reguladoras del gobierno mexicano.

El pasado 11 de agosto, la vacuna Sputnik V, producida por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, recibió un certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia, convirtiéndose en la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo. Información detallada sobre la vacuna Sputnik V y la plataforma tecnológica de vectores adenovirales humanos utilizada en la creación de esta vacuna, así como otros detalles sobre la misma, se encuentran disponibles en el sitio web: sputnikvaccine.com

El 4 de septiembre, una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet, publicó un artículo científico con los resultados de los ensayos clínicos de fases I y II de la vacuna Sputnik V, que demostraba la ausencia de acontecimientos adversos severos y la generación de una respuesta inmune sostenida en el 100% de los participantes del estudio. Está en curso un estudio post-registro de la vacuna Sputnik V con la participación de 40.000 voluntarios, cuyos primeros resultados se espera que se publiquen en octubre-noviembre de 2020.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), comentó:

"Rusia es líder en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus y utiliza tecnologías seguras probadas en el tiempo. La vacuna Sputnik V se basa en la plataforma probada de vectores de adenovirus humanos, mientras que otras vacunas de coronavirus utilizan nuevas plataformas, como, por ejemplo, vectores de adenovirus de mono o ARNm. Los últimos acontecimientos en la industria farmacéutica global, como la suspensión de los ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus, muestran la importancia de un enfoque diversificado para el suministro de vacunas. La firma de acuerdos para el suministro al exterior de la vacuna Sputnik V demuestra que muchos países son conscientes de la necesidad absoluta de disponer de una cartera de vacunas con fármacos basados en el adenovirus humano, una plataforma que ha demostrado su seguridad y eficacia durante décadas. En el curso de los ensayos clínicos de la vacuna rusa, no se detectaron acontecimientos adversos severos. Además, en el 100% de los participantes en los ensayos clínicos, la vacuna Sputnik V formó una respuesta inmune humoral y celular estable. Asimismo, las vacunas basadas en nuevas plataformas aún no han demostrado su seguridad y no se dispone de datos sobre su carcinogenicidad y efectos sobre la fertilidad. Estamos encantados de realizar una contribución tan importante a la lucha contra la pandemia, proporcionando a nuestros socios en Brasil la vacuna Sputnik V, que es segura y eficaz.

Alexander Rumyantsev, presidente del "Centro Nacional de Investigación Rogachev", académico de la Academia de Ciencias de Rusia, Doctor en Ciencias Médicas y Profesor, dijo:

"La vacuna rusa se distingue favorablemente de una serie de tecnologías extranjeras innovadoras por el hecho de ser una plataforma probada basada en adenovirus humanos, que se ha estudiado y utilizado durante décadas. Y este es el momento clave en el que surge la cuestión de la elección. O se usa un "transportador" que se ha utilizado con éxito durante mucho tiempo y ha demostrado su eficacia o se opta por una nueva tecnología (por ejemplo, con el adenovirus del mono), que requiere una observación minuciosa de los que han sido vacunados y un periodo de pruebas prolongado en el tiempo".

Fabio Vilas-Boas, Ministro de Salud del Estado de Bahía, declaró:

"El Gobierno del Estado de Bahía, Brasil, aprecia mucho el acuerdo firmado con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que garantizará al pueblo de Brasil el acceso a la vacuna Sputnik V tan pronto como ésta obtenga la aprobación regulatoria nacional. La vacuna se basa en adenovirus humanos, que es una de las plataformas más seguras y eficaces del mundo. Creemos que la tercera fase de los ensayos clínicos en curso confirmará los resultados de las fases 1 y 2. "

Anteriormente, el director ejecutivo de RDIF, Kirill Dmitriev, publicó un artículo sobre las ventajas que la plataforma de vectores adenovirales humanos ofrece en comparación con otras tecnologías de producción de vacunas. La columna está disponible en:

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) es el fondo soberano de Rusia. Fue creado en 2011 para co-invertir, principalmente en Rusia, conjuntamente con prominentes inversores institucionales internacionales. El Fondo actúa como catalizador para la inversión directa en la economía rusa. La compañía gestora de RDIF tiene su base en Moscú. RDIF tiene experiencia en la realización exitosa, junto con socios extranjeros, de más de 80 proyectos, totalizando más de 1.9 billones de rublos, cubriendo, con sus actividades, el 95% de las regiones de la Federación Rusa. Las empresas en el portfolio de RDIF emplean a más de 800,000 trabajadores y facturan por un valor equivalente al 6% del producto interior bruto de Rusia. RDIF ha establecido acuerdos estratégicos de colaboración con destacados co-inversores internacionales de 18 países, por un valor de más de $40 millardos. Puede encontrar más información en el sitio web: rdif.ru

